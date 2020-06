Mehr Auflagen anstatt strikter Begrenzung

Iserlohn. Der Planungsausschuss hat eine Entscheidung über Veranstaltungen auf dem Fritz-Kühn-Platz zunächst vertagt.

Die Berichterstattung der Heimatzeitung über den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Veranstaltungen auf dem Fritz-Kühn-Platz künftig auf maximal zwei bis drei pro Jahr zu beschränken, hat schnell hohe Wellen schlagen lassen. Schließlich wird der neugestaltete Platz in der Bevölkerung als sehr attraktiver Veranstaltungsort wahrgenommen, Stichworte „Sommernächte“ oder Friedensfest. Auch im Planungsausschuss wurde am Dienstagabend engagiert darüber diskutiert. Gegen Ende der Diskussion wurde die Entscheidung auf Wunsch von Stadtbaurat Thorsten Grote vertagt, die Verwaltung wolle noch einmal in Klausur gehen. Auf die Tagesordnung gebracht worden war das Thema durch einen FDP-Antrag.

Das bedeutet wohl, dass die Zahl „zwei bis drei“ nicht in Stein gemeißelt sein muss. Es ist aber auch nicht damit zu rechnen, dass die Verwaltung dann ganz von einer quantitativen Nutzungsbeschränkung ablassen wird. Aus gutem Grund, wie Grote befand. Wenn der Fritz-Kühn-Platz seinen Charakter als halbwegs gepflegte innerstädtische Grünfläche behalten solle, könne es keine Dauerbespielung des Geländes mit Veranstaltungen geben. Die Natur müsse ausreichend Zeit zur Regeneration haben. Am Ende sah Grote die Auffassungen der Politik und der Verwaltung gar nicht so weit von einander entfernt. Die hatte zuvor in diversen Wortbeiträgen aufgezeigt, dass der Schlüssel, Beschädigungen insbesondere der platzprägenden Rasenflächen zu reduzieren, darin liege, dass den Veranstaltern klare Auflagen in Richtung Lieferverkehr und sonstigen Bewegungen von schweren Fahrzeugen im Areal gemacht werden. Und diese Auflagen dann eben auch intensiv überwacht werden müssten, Veranstalter bei Schäden in Haftung genommen werden sollten. Den Lieferverkehr hat auch Stadtbaurat Thorsten Grote im Blick. Die letzten Meter könnten auch mal mit der Sackkarre zurückgelegt werden, schwere Lkw müssten nicht bis vor die „Tür“ fahren. Auch könne es nicht sein, dass 15 Fahrzeuge des Aufbaupersonals – so beobachtet – auf der Wiese parken würden. Trotz einer schotterverstärkten Trasse auf der Wiese blieben zwei große Probleme: bei starker Trockenheit reagierten die Wiesenflächen noch empfindlicher auf Belastungen, ebenso bei starker Durchfeuchtung nach längeren Regenfällen.

Der Alternative, den Platz für Veranstaltungszwecke stärker zu versiegeln, machte Grote eine Absage. Die Fördergelder seien für ein parkähnliches Areal mit hohem Grünanteil geflossen. Es sei mit einer Rückforderung von Fördergeldern zu rechnen, wenn dort nachträglich Flächen beispielsweise mit Pflaster versiegelt würden. Harald Eufinger (Grüne) wandte sich gegen den Eindruck, erst nach der Umgestaltung des Platzes sei man auf die Idee gekommen, dort auch Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Der Wunsch, mehr Leben auf den Fritz-Kühn-Platz zu bringen, sei immer Motiv aller Überlegungen gewesen. Seinerzeit sei der hohe Rasenanteil vor diesem Hintergrund auch kritisch hinterfragt worden. Und mit Hinweis auf Veranstaltungen sei ja auch darauf verzichtet worden, mehr Bäume in zentralen Bereich anzupflanzen.