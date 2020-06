Rheinermark. Ludwig Bedehäsing berichtet von sommerlichen Durststrecken in der Landwirtschaft.

Nach dem trockenen Start in den Sommer freuen sich Landwirte über den Regen. Getreu der Devise: Regen bringt Segen. „Der ist auch bitter nötig“, sagt der Getreide-Bauer Ludwig Bedehä­sing aus dem Iserlohner Norden, als wir ihn besuchen. Am Eingang des Hofs, den er im Jahr 1975 übernommen hat, hängt ein Thermometer, das er immer im Blick hat. Der Landwirt verlässt sich aber außerdem auf Wetter-Apps und seine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Anbau von Gerste, Weizen, der Zwischenfrucht Triticale und Mais.

„Wir haben zu kämpfen. Ich bin jetzt 71 Jahre alt. So trocken, wie es die letzten drei Jahre war, habe ich es lange nicht erlebt. Wir brauchen jetzt ordentlich Regen, um bei Weizen und Gerste aufzuholen. Aber einen Totalausfall wie bei den Fichten durch den Borkenkäfer werden wir nicht haben.“ Auf seinen 15 Hektar Wald stehen 55 Prozent Eichen, ansonsten Fichten, Buchen und Lärchen. Er werde trotz der Ausfälle wieder Fichten gemischt mit Lärchen anpflanzen.

Supertrocken ist der erste Schnitt der Heuernte bei Bedehäsings. Die ersten Ballen sind eingewickelt und gepresst. Das ist Futter für die Pferde. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

April und Mai waren seiner Ansicht nach zu trocken: „Mehr Regen wäre jetzt gut. Ich hoffe, dass es so weiter geht“, sagt er mit Blick auf die mehrtägigen Niederschläge. Ludwig Bedehäsing geht davon aus, dass die Ernte zwei Wochen früher als sonst erfolgt, er rechnet mit Anfang Juli und beobachtet seine Weizen- und Gerstenfelder zweimal die Woche. Als „super“ bezeichnet er die Gras­ernte, die er seit vergangenem Donnerstag geschnitten, eingewickelt und getrocknet hat, und er zeigt auf die ersten 17 Heuballen, weitere 80 folgen noch. „Wenn es jetzt weiter regnet, wird auch der zweite Schnitt gut.“ Der Mais, der ja aus warmen Ländern komme, wachse normal. Mit seinem Sohn Lutz, der ab 1. Juli den Hof übernimmt, überlegt er, in Zukunft Sorten anzubauen, die resistenter gegen Trockenheit sind. „Die Kammer bietet dazu ja auch Beratungen an“, sagt Bedehäsing.

Angesprochen auf Prognosen zur Klimaveränderung, die für dieses Jahr hierzulande den wärmsten Sommer seit Aufzeichnung der Wetterdaten prognostizieren, winkt Ludwig Bedehäsing gelassen ab: „Ich habe Höhen und Tiefen erlebt und immer Glück gehabt. Ich glaube nicht, dass es gravierend wird. Das werden wir überleben.“

Landwirt Ludwig Bedehäsing führt seinen Hof auf der Rheinermark seit 1975. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Für seinen Betrieb verfügt er über einen eigenen Brunnen. Das Wasser nutze er für die Reinigung von Maschinen, berichtet er und setzt hinzu: „Der Hof liegt am Refflingser Bach. 1959 war auch so ein trockenes Jahr. Da war der Bach von Kalthof bis Hennen zeitweise versiegt, bis der große Regen kam“, erinnert sich der Senior an die Durststrecke im damaligen Sommer. „Jetzt fließt er noch so gerade noch.“

Photovoltaik, Biogas und Blockheizkraftwerk

Ludwig Bedehäsings landwirtschaftlicher Betrieb, den er vom Vater 1994 geerbt hat, zeigt sich breit aufgestellt. Mit seinem Sohn Lutz setzt er auf Umweltschutz. Stolz präsentiert Ludwig Bedehäsing die Photovoltaikanlage auf dem Dach und die auf dem Anwesen an der Nordhauser Straße betriebene Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk, die das Wohnhaus und den Schweinestall beheizen sowie Futtermittel und Brennholz trocknen: „Das läuft gut. Wenn es nasse Jahre gibt, sind wir gewappnet.“ Außerdem liefere er Wärme ins benachbarte Sägewerk Bulter, das sie zur Bauholz-Trocknung nutzt.