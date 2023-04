Mehr Verkehr: CDU fordert Zebrastreifen in Iserlohn-Kesbern

Kesbern. In Iserlohn-Kesbern hat der Verkehr aufgrund der Sperrung der B 236 stark zugenommen. Die CDU fordert deshalb dort jetzt einen Fußgängerüberweg.

Seit der Sperrung der B 236 für Schwerlastverkehr dient die Kesberner Straße als Umleitungsstrecke – und so erhöht sich natürlich das Verkehrsaufkommen in dem Dorf im Iserlohner Süden. Das ist neben der erheblichen Verkehrsbelastung vor allem für Schülerinnen und Schüler eine Gefahrenquelle: Sie müssen, um den Schulbus zu erreichen, die Straße queren.

Deshalb beantragt die CDU-Fraktion jetzt, dass die Verwaltung die Errichtung eines Fußgängerüberweges innerhalb der Ortsdurchfahrt prüfen und umsetzen soll.

Vor zehn Jahren wurden nach Verkehrsunfall Warnbaken montiert

Bereits vor zehn Jahren habe dieses Thema schon einmal Unterstützung in der Bevölkerung Kesberns gefunden, so die Iserlohner Christdemokraten: Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind vor etwa zehn Jahren seien auf Antrag der CDU-Fraktion Warnbaken auf beiden Fahrbahnen zu Beginn der Ortsdurchfahrt montiert worden.

In dem betroffenen Bereich liege die zulässige Höchstgeschwindigkeit zudem bei 30 km/h. „Aufgrund der nicht gegebenen Mindestverkehrsstärken nach der Ziffer 2.3 der Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen konnte dieser Wunsch nicht erfüllt werden“, heißt es in dem Antrag.

Ausnahmeregelung könnte Fußgängerüberweg möglich machen

Auch jetzt geht die CDU-Fraktion aufgrund der Einwohnerzahlen in Kesbern nicht davon aus, dass diese Verkehrsstärken erreicht werden. Gleichwohl bestehe laut Richtlinien eine Möglichkeit der begründeten Ausnahme. Diese sei durch den Umleitungsverkehr gegeben. Vor allem da die Situation nicht vorübergehend sei – aktuell ist nicht absehbar, wann die Brücke wieder für den Schwerlastverkehr ertüchtigt wurde. „Im Gegenteil, sollte ein Neubau erforderlich sein, so hat Straßen NRW im Januar im Rat der Stadt Altena eine Vollsperrung für den gesamten Verkehr in Aussicht gestellt“, so die Fraktion.

Beraten werden soll über diesen Antrag in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag, 23. Mai, um 17 Uhr im Ratssaal.

