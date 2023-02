Mehrere Autos in Iserlohn beschädigt

Iserlohn. Mehrere Autos sind am Wochenende in Iserlohn beschädigt worden. Eine Kamera filmte einen Reifenstecher.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Sundernallee in Iserlohn die Windschutzscheibe eines grauen Opel Corsa vermutlich durch geworfene Gegenstände beschädigt. Am Karnacksweg wurde ein schwarzer Opel Corsa zerkratzt.

Ein 45-jähriger Mann steht im Verdacht, seinem Nachbarn die Autoreifen zerstochen zu haben. Der holte am Freitagmorgen die Polizei. Der Wagen stand in einem Innenhof, der kameraüberwacht ist. Der Pkw-Halter zeigte den Polizeibeamten Aufnahmen der Tat. Gegenüber der Polizei äußerte sich der Beschuldigte nicht und verwies an seinen Anwalt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

+++ Weitere Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn