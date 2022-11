Mehrere Diebstähle in Iserlohner Geschäften

In Iserlohn hat es am Montag einige Taschendiebstähle gegeben.

Iserlohn. In mehreren Geschäften und Supermärkten in Iserlohn hat es Taschendiebstähle gegeben. Alle Betroffenen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Mehrfach sind Anzeigen bei der Polizei wegen Diebstahls in Iserlohn eingegangen.

Nach Polizeiangaben haben Diebe am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, das Portemonnaie eines Mannes gestohlen. In einem Discounter an der Untergrüner Straße die Taschendiebe zugegriffen. Während des Einkaufs hatte er sein Portemonnaie noch in der hinteren Hosentasche. Als er bezahlen wollte, war es weg.

Eine 78-jährige Iserlohnerin kaufte gegen 13.50 Uhr in einem Discounter Im Wiesengrund ein. Als sie gegen 14 Uhr ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche steckte.

Zwischen 14.30 und 14.50 Uhr kaufte eine 61-jährige Altenaerin in mehreren Geschäften in der Iserlohner Innenstadt ein. Später bekam sie einen Anruf einer Verkäuferin, die die Geldbörse der Altenaerin gefunden hatte. Die Frau lief zurück zu dem Geschäft und stellte fest, dass jemand das Bargeld herausgenommen hatte. Die Geldbörse hatte in einer Handtasche gesteckt.

+++ Mehr aus Iserlohn: 18-jähriger Unfallverursacher außer Lebensgefahr +++

Gegen 15.20 Uhr wurde eine 58-jährige Frau aus Iserlohn in einem Modegeschäft an der Wermingser Straße bestohlen. Die Frau bezahlte eine Jacke. Die Verkäuferin half ihr, die Ware in eine Einkaufstasche zu packen. Als die Iserlohnerin das Geschäft verlassen wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Börse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Suche vor Ort verlief erfolglos. In der Geldbörse befanden sich amtliche Papiere, eine Versicherungskarte, eine Debitkarte und Bargeld.

Eine 73-jährige Dame wurde gegen 15.50 Uhr in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Die Dame betrat den Laden gegen 15.40 und wollte gegen 16 Uhr ihren Einkauf an der Kasse bezahlen, als sie feststellte, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. In der Geldbörse der 73-Jährigen befanden sich amtliche Papiere, eine Krankenversicherungskarte, eine Debitkarte, mehrere Pfandscheine, diverse Karten und Lichtbilder.

+++ Lesen Sie auch: Kratzer im Lack: Handfeste Auseinandersetzung in Sümmern +++

Gegen 16 Uhr wurde eine 71-Jährige aus Iserlohn in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz bestohlen. Während sie das Geschäft betrat, hatte sie ihre Geldbörse noch in ihrer Handtasche. Als sie Ware bezahlen wollte, merkte sie, dass ihre Börse weg war und die Handtasche offen stand. In ihrer Geldbörse befanden sich amtliche Papiere, eine Versicherungskarte, eine Debitkarte, Bargeld und diverse weitere Karten.

Alle Betroffenen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Soweit amtliche Papiere entwendet wurden, wurden sie von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Soweit Kartendaten bekannt waren, führten die Polizeibeamten außerdem KUNO-Sperrungen durch. Eine Sperrung bei der Bank verhindert nur die Verwendung einer Bankkarte mit PIN-Eingabe. Wer verhindern will, dass Unberechtigte mit Unterschrift oder einfachem Einlesen einer Bankkarte einkaufen gehen, der sollte möglichst umgehend nach einem Verlust Anzeige bei der Polizei erstatten und dort seine Kartendaten nennen, informiert die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn