Mehrere Einbrüche in Iserlohn über die Festtage

Iserlohn Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in Iserlohn: darunter das Gymnasium an der Stenner und das Seilerseebad. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, 25. Dezember gab es einen Einbruch in das Gymnasium An der Stenner in Iserlohn. Laut Angaben der Polizei schlug der Täter um 15.30 Uhr eine Scheibe ein und löste dabei einen Alarm aus. Ein Zeuge sah im Gebäude eine komplett schwarz gekleidete Person mit schwarzer Mütze und zwei Taschen. Da nicht klar war, ob sich weitere Personen in der Schule aufhalten könnten, durchsuchten Polizeibeamte das komplette Gebäude.

Es wurde jedoch niemand entdeckt. Der oder einer der Täter haben sich offenbar verletzt. Verschiedene Schränke und Spinde im 1. Obergeschoss wurden geöffnet und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Am Montag, 25. Dezember gegen 22.20 Uhr sind Unbekannte in das Seilerseebad eingebrochen, berichtet die Polizei. Nach einer Alarmmeldung umstellte die Polizei den Gebäudekomplex und durchsuchte die Anlage mit Hilfe eines Diensthundes. Auch dieser Täter muss sich bei seinem Werk verletzt haben. Er versuchte vergeblich, einen Münzwechselautomaten aufzubrechen. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Einbruch in Sozialzentrum Am Bilstein

Zwischen Samstagmittag, 23. Dezember und Dienstag, 26. Dezember gegen 0.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Gebäude des Sozialzentrums Am Bilstein eingebrochen. Sie durchsuchten Räume und Möbel und brachen dabei weitere Türen auf. Zur möglichen Beute konnten am Dienstag keine Angaben gemacht werden.

