Blaulicht Mehrere Einbrüche in Pkw in Iserlohn

Iserlohn. Unbekannte sind in Iserlohn am Wochenende nachts in mehrere Pkw eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem diverse Werkzeuge.

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag am Thomees Kamp in Iserlohn in einen Firmentransporter eingebrochen. Sie entwendeten nach Polizeiangaben diverse Werkzeuge aus dem Fiat Ducato, darunter verschiedene Makita-Sägen, Flex, Hilti- und Pulsar-Bolzenschussgeräte, und Dewalt-Kreuzlinienlaser. Der Wagen parkte im Bereich des Wendehammers.

Zugang zu einem gelben Skoda Fabia und einem weißen BMW haben sich Unbekannte zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag an der Lerchenstraße verschafft, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Es wurde offenbar nichts entwendet.

