Mehrfachtäter schwören Vergangenheit ab

Es war ein eigentlich einfacher, fast alltäglicher Fall, mit dem sich das Iserlohner Jugendschöffengericht am Donnerstagmorgen beschäftigen musste, im Verlauf der Verhandlung aber ergaben sich für den Vorsitzenden Richter Jörg Dahlmann immer neue Fragen.

Die erste von ihnen schon Minuten nach Beginn der Verhandlung, denn von den zwei Angeklagten, die sich wegen Ladendiebstahls verantworten mussten, war zunächst erst einer erschienen. „Mein Mandant ist mit dem Zug unterwegs und hängst jetzt in Dortmund fest“, erklärte dessen Verteidiger die Abwesenheit. Und dass der 25-Jährige sich jetzt ein Taxi nehmen wolle, um zum Iserlohner Amtsgericht zu gelangen. Allerdings musste der Anwalt dem Fahrer am Telefon zunächst hoch und heilig versprechen, dass die Fahrt auch bezahlt werde.

So begann die Verhandlung mit fast einer halben Stunde Verspätung, die von den Prozessbeteiligten dazu genutzt wurde, sich anhand der Akten tiefer in die Geschichten der beiden Angeklagten einzulesen. Neben dem 25-jährigen Rumänen musste sich ein 21-jähriger Mann aus Syrien, der seit Mai 2019 in Hemer lebt, wegen gemeinschaftlichem Diebstahl beziehungsweise räuberischem Diebstahl mit Körperverletzung verantworten. Laut Anklage hatten die beiden im Juli 2019 in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße in Iserlohn zwölf Schachteln Zigaretten gestohlen. Während sich der 21-Jährige unauffällig an die Kasse begab, um andere Artikel zu bezahlen, versuchte der 25-Jährige, den Markt zu verlassen, ohne die Zigaretten zu bezahlen. Ein Kaufhaus-Detektiv wusste dies aber zu verhindern. Er hatte die beiden Täter zuvor beobachtet und Lunte gerochen. Der 56-Jährige stellte sich dem Mann mit den Zigaretten in den Weg, der heftige Gegenwehr leistete, um nicht festgenommen zu werden. In dem Gerangel wurde der Sicherheitsmann leicht am Finger verletzt – „es war nur eine Kleinigkeit“, wie er vor Gericht als Zeuge sagte: „Ich bin schon mit Messern und Flaschen angegriffen worden.“

Nachdem der Kaufhausdetektiv den ersten Dieb in einem Büroraum „zwischengelagert“ hatte, kümmerte er sich um den Zweiten im kriminellen Bunde, um am Ende staunend feststellen zu müssen, dass der 25-jährige Angeklagte die Zwischenzeit genutzt hatte, um aus dem Fenster des Büros zu springen und das Weite zu suchen.

Der Diebstahl in Iserlohn ist nur einer von vielen, die die beiden Männer bereits getrennt von einander in den vergangenen Jahren begangenen haben. Die Liste der Vorstrafen, Haftzeiten und Bewährungsfristen aus den vergangenen vier Jahren musste der Vorsitzende Jörg Dahlmann zunächst aber ordnen und auch im Hinblick auf die nun zu erwartende Strafe berücksichtigen.

Zudem untersteht der 21-Jährige bereits einer Betreuungsmaßnahme, die jedoch bislang nicht richtig in Gang gekommen ist. „Er braucht Unterstützung, dann bekommt er sein Leben auch in den Griff“, erklärte seine Verteidigerin.

Das Gericht wertete den räuberischen Diebstahl mit Körperverletzung als minderschweren Fall und verurteilte den 25-jährigen Täter zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Sein 21-jähriger Komplize, der wegen schwerer Angstzustände in psychiatrischer Behandlung ist, wird sich in eine Betreuungsmaßnahme begeben müssen. Beide versicherten am Ende der Verhandlung, ihrer kriminellen Vergangenheit abgeschworen zu haben.