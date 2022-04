Polizei Mercedes in Iserlohn beschädigt

Iserlohn. Einen Schaden von 1000 Euro hat eine Frau am Hombrucher Weg in Iserlohn an einem Mercedes verursacht und sich aus dem Staub gemacht.

Mit einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag gegen 13 Uhr in Iserlohn ereignet hatte, ist die Polizei laut ihres Berichts vom Sonntag beschäftigt. Ein am Hombrucher Weg abgestellter Mercedes wurde beim Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es soll Hinweise auf die Verursacherin geben, die sich vom Unfallort entfernt hat, ohne sich um die Regulierung des auf 1000 Euro geschätzten Schadens zu kümmern.

