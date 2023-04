Metalldiebe in Iserlohn auf frischer Tat ertappt

Iserlohn. Zwei Personen sind von einem Zeugen am Sonntag auf einem Firmengelände Zur Helle in Iserlohn ertappt worden

Zwei Personen sind von einem Zeugen am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Zur Helle in Iserlohn bei einem Metalldiebstahl ertappt worden. Die beiden waren gerade dabei, Metallschrott in einer Wanne zu verladen.

Auf Ansprache des Zeugen flüchteten die Frau und der Mann in einem weißen Kastenwagen mit Recklinghauser Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahls.

