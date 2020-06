Michael Hufnagel „Im Glashaus“

Iserlohn. Zu Gast in der Radiosendung ist heute Kriminalkommissar Michael Hufnagel.

Kriminalhauptkommissar Michael Hufnagel arbeitet in der Direktion Kriminalprävention Opferschutz und ist seit zwei Jahren zuständig für den Bereich Seniorenkriminalität. In der Fölok-Sendung „Im Glashaus“ wird der Fachmann über das Thema „Krimineller Enkeltrick“ informieren, über seine Präventionsarbeit sowie über die kriminellen Gespräche und Tricks per Telefon sprechen. Die Sendung ist auf den Frequenzen von Radio MK, zeitgleich unter www.radio-iserlohn.de/LiveRadio am heutigen Freitag ab 21.04 Uhr zu hören.