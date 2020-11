Michael Joithe ist im Amt: Corona zum Start? Fluch und Segen

Montagmittag, 13.30 Uhr im Büro des Bürgermeisters der Stadt Iserlohn. Hier „residiert“ seit ein paar Stunden Michael Joithe (noch 46) als neues Stadtoberhaupt. Er ist der Nachfolger von Dr. Peter Paul Ahrens, der bereits vor Monaten den Chef-Sessel nach bis heute nicht abschließend geklärten „Ungereimtheiten“ in einer Personalangelegenheit geräumt hatte. Und eigentlich ist auch er auch so etwas wie ein Überraschungs-Nachfolger, denn im ersten Wahlgang vor ein paar Wochen hatte es noch gar nicht so ausgesehen, als würde er an der CDU-Kandidatin Eva Kirchhoff wirklich vorbeiziehen können. Am Ende konnte er es aber, wenn auch nur knapp, doch. Und so sitzt er also gestern am ersten Amtstag da, und der Schreibtisch sieht auch schon mehr nach Arbeit als nach Begrüßungs-Happening aus.

Herr Bürgermeister, was war es denn für ein Gefühl, heute morgen hier erhobenen Hauptes rein zuschreiten und an diesem Tisch Platz zu nehmen?

Michael Joithe Das war schon ein tolles Gefühl, wobei ich ja in den letzten Wochen schon regelmäßig zu Gesprächen hier war. Da war es nicht der Gang ins totale Ungewisse. Ich war angenehm aufgeregt.

Haben Sie auch schon was unterschrieben heute?

(lacht) Tausende von Glückwunsch-Antworten, die in den nächsten Tagen rausgeschickt werden und einige Drucksachen für die nächste Ratssitzung.

Nun müssen Sie sich ja Ihre Start-Kräfte etwas einteilen. Was sind denn die vordringlichsten Aufgaben, die Sie vor der Brust haben?

Es klingt ein bisschen blöd, aber da ist Corona natürlich für mich im Moment Fluch und Segen zugleich. Fluch heißt, ich muss viele unangenehme Entscheidungen treffen, die Situation ist für alle beschwerend. Aber der Segen besteht eben darin, dass ganz viele offizielle Termine derzeit ausfallen, sodass ich mich jetzt erst einmal auf die Arbeit hier in der Verwaltung konzentrieren kann. Ich habe tatsächlich eine Chance gut anzukommen.

Erste Erkenntnisse?

Ich konnte mir schon ein erstes Bild machen, wo hier in der Verwaltung die großen Baustellen sind, die wir angehen müssen und werden. Dazu gehört mit Sicherheit auch die Verwaltungsstruktur, wobei ich so einiges nicht verstehe. Auch die Frage, wie es unter Corona mit der Ratsarbeit weitergeht, muss geklärt werden. Welche Präsenzsitzungen sind noch verantwortbar, welche Alternativen gibt es?

Beschreiben Sie doch mal die Grundstimmung im Rathaus Ihnen gegenüber: Eher so etwas wie Skepsis mit „Mal gucken, ob er es kann...“ oder fühlen Sie sich doch eher getragen?

Also bisher habe ich den ersten Eindruck, dass man im Rathaus froh ist, dass da wieder jemand ist, der auf diesem Sessel sitzt, der durchaus ambitioniert ist, auch Veränderungen durchzuführen. Die einjährige Interimslösung hat schon Spuren hinterlassen. Aber ich glaube, die Verwaltung wird in der Zukunft mein kleineres Problem sein.

Corona und Finanzen werden wohl die nächsten Schwerpunkte Ihrer Arbeit sein. Sehen Sie auch Grund für einen leichten Optimismus und positive Ausblicke? Oder müssen wir uns alle auf noch Härteres einstellen?

Das kommt darauf an. Der Wunsch, den Haushalt zu konsolidieren, war ja schon immer ein Kernthema von mir. Das ist unter Corona-Bedingungen natürlich erst einmal in weite Ferne gerückt. Es kommt jetzt darauf an, wie und wann von Bund und Land die vage in den Raum gestellten Zusagen umgesetzt werden. Bei einer Kompensation hat sich die Ausgangslage nicht grundlegend verändert.

Haben Sie in Iserlohn das Gefühl, dass die Menschen die aktuellen Corona-Maßnahmen akzeptieren?

Es gibt ohne Zweifel vereinzelt kritische Stimmen – vor allen in den sozialen Medien – aber die breite Masse der Iserlohner Bürger geht den Weg im Moment noch mit. Allerdings teile ich die Ansicht von Bürgern, dass die neuesten Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene in nicht allen Punkten nachzuvollziehen sind. Gerade auch im Bereich der Gastronomie und dem Amateur-Jugendsport.

Zur Vorgeschichte dieses Stuhls gehören auch die umstrittenen Personalentscheidungen, Stichwort Abfindungsaffäre, Ihres Vorgängers. Als Folge spürte man einen Vertrauensverlust des Bürgers. Können und wollen Sie das schnell reparieren?

Natürlich. Es ist für mich ein absolutes Unding, dass sich die Verfahren schon so lange hinziehen. Wir als Wählergemeinschaft waren ja Anzeigensteller damals, und wir fragen auch regelmäßig bei Gericht nach. Aber noch spricht man von Überlastung und Corona, die ein strafrechtliches Be- und Aufarbeiten der damaligen Entscheidungen verhindern. Ich werde aber auch in meiner Funktion als Bürgermeister das Gericht noch einmal anschreiben.

Sie hatten angekündigt, dass Sie sich einen neuen Referenten Ihres Vertrauens suchen würden. Nun meldet der Rathaus-Flurfunk, es bliebe beim bisherigen . . .

Belassen wir es mal beim Flurfunk.