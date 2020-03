Michael Wojtek: „Iserlohner Verwaltung ist handlungsfähig“

Foto: Michael May / IKZ

Verwaltung und Politik wollen an einem Strang ziehen.

Iserlohn. Bis auf Weiteres soll es jeden Montag ein Spitzentreffen von Politik und Verwaltung geben.

Große Teile des Verwaltungsvorstandes und die stellvertretenden Bürgermeister als Vertreter der Politik sind am frühen Montagabend gemeinsam vor die Presse getreten. Weniger um neue brachiale Maßnahmenpakete zu kommunizieren, sondern um ein Signal zu setzen: Die Stadtverwaltung bleibt auch in Corona-Zeiten handlungsfähig – mit uneingeschränkter Rückendeckung der Politik. Die Verwaltung, so der 1. stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick (CDU), sei nun besonders gefordert und komme dem auch nach. Der 1. Beigeordnete Michael Wojtek berichtete, dass der Krisenstab im Rathaus alle sensiblen Bereiche betrachte. „Mit der Politik zusammen arbeiten wir für das Wohl der Bürger“, sagte Wojtek.

Angebot des Bürgertelefonswird ausgeweitet

Dem Pressegespräch vorangegangen war eine gemeinsame Sitzung der Fraktionsvorsitzenden mit dem Verwaltungsvorstand. Dieses Format soll es bis auf weiteres jeden Montag geben. So solle die Stadt entscheidungsfähig bleiben, obwohl zunächst bis zu den Osterferien sämtliche Ausschusssitzungen etc. abgesagt worden sind.

Ein Ergebnis der „Montagsrunde“ ist es, das Angebot des Bürgertelefons (02371/217-1234) auszuweiten. Hier, so Wojtek, könnten Bürger alle Fragen – auch solche zum alltäglichen Leben – stellen. Fragen, die aktuell auf den Nägeln brennen. Derzeit wochentags von 8 bis 17 Uhr freigeschaltet, soll der Service nun nach Möglichkeit auch samstags und sonntags angeboten werden. Fragen sollen, sofern sie nicht spontan beantwortet werden können, nachbereitet werden.

Und generell, so Wojtek, gelte: Die Situation müsse von Tag zu Tag neu bewertet werden und gegebenenfalls neue Entscheidungen getroffen werden, auch unter Berücksichtigung der Vorgaben vom Land. Im Vordergrund der Arbeit würden die Belange der Bürger stehen, das eine oder andere Projekt müsse da hinten anstehen.

Heute soll darüber entschieden werden, welche weiteren Einschränkungen es für Publikumsverkehr im Rathaus geben soll. Es läuft wohl darauf hinaus, Rathausbesuche zu minimieren. Mit Hochdruck wird weiterhin an der Bedarfsermittlung für Kinderbetreuung gearbeitet. Gestern, so Dezernent Martin Stolte, waren es rund 90 Kindergartenkinder, die betreut werden mussten.

Gesundheit der Menschenhat absolute Priorität

Wojtek versicherte, dass sich die Stadtverwaltung allen Anliegen widmen werde. Nicht alles sei sofort möglich, nach und nach werde man sich dann auch den „kleineren Fragestellungen“ widmen. Absolute Priorität hätten aktuell aber Fragen zur Gesundheit der Menschen. Man werde sich alsbald aber auch mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen – auch mit den finanziellen. Themen wie Gewerbesteuerstundungen würden auf die Tagesordnung kommen.

Jubilare (Geburtstage, Goldhochzeiten etc.) werden vorläufig keinen Besuch der stellvertretenden Bürgermeister bekommen. Auch das seien ja soziale Kontakte, die auf das Notwendigste beschränkt werden sollen. Auf Wunsch, so Thorsten Schick, würden Besuche aber später nachgeholt.