Mieter schweigt zu Vorwürfen der Anklage

Fünf Monate nach dem Großbrand im Wohn- und Geschäftshaus am Kurt-Schumacher-Ring 20, bei dem insgesamt neun Menschen verletzt wurden und ein Schaden von rund einer Million Euro entstand, begann am Mittwochnachmittag vor dem Hagener Schwurgericht der Prozess gegen den 69-jährigen Mieter, in dessen Wohnung das Feuer nach einer Gasexplosion ausgebrochen war.

Nach wenigen Minuten war indes der erste von acht Verhandlungstagen auch schon wieder vorbei: Der Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in elf Fällen, schwere Brandstiftung mit versuchter Todesfolge, Herbeiführen einer Explosion mit schwerer Folge und gefährliche Körperverletzung vorwirft, macht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Und er wird sich, so sein Verteidiger Philippos Botsaris (Hagen), zumindest nach derzeitigem Stand auch im weiteren Verlauf des Prozesses nicht zu den Vorwürfen einlassen.

Künstler und Musiker hat mehr als 22 Jahre im Haus gelebt

Der Angeklagte, der wegen der Brandfolgen Kompressionshandschuhe trägt, will sich laut seinem Anwalt Philippos Botsaris in dem Prozess vor dem Hagener Schwurgericht nicht zu den Vorwürfen einlassen. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Bildhauer und Musiker gibt der im bosnischen Livno geborene Kroate, der mehr als 22 Jahre in dem Haus am Kurt-Schumacher-Ring gelebt hat, als Berufe gegenüber der Vorsitzenden Richterin Heike Hartmann-Garschagen an. Während die schweren Gesichtsverletzungen, die er bei der Explosion erlitt, inzwischen gut verheilt sind, muss er aufgrund der Brandfolgen noch spezielle Kompressionshandschuhe tragen. Wie bei einem Gebet faltet er seine Hände vor seinem Gesicht nach dem Betreten des Sitzungssaales der 4. Großen Strafkammer, und auch zwischendurch und später zur Verabschiedung nutzt er die religiöse Geste. Sprachlich dürfte der Angeklagte, der seit fast drei Jahrzehnten in Deutschland lebt, keine Pro­bleme haben, den Ausführungen des Gerichts zu folgen, aber dem Vernehmen nach akustisch. Zumindest bleibt er bei der Verlesung der schwerwiegenden Anklagepunkte äußerlich ohne Regung. „Er fragt aber nach seinen Nachbarn“, macht sein Anwalt im Gespräch mit der Heimatzeitung deutlich, dass seinem Mandanten das Schicksal der anderen ehemaligen Mitbewohner nicht gleichgültig sei.

Dass er deren Tod „zumindest billigend in Kauf genommen hat“, wirft ihm indes die Staatsanwaltschaft vor. Denn als er am 1. Dezember des vergangenen Jahres gegen 23.30 Uhr eine Verschraubung an der Gastherme in seinem Wohnzimmer gelöst und das sich bildende Gas-Luftgemisch dann absichtlich mit einer Zigarette entzündet habe, habe er dies in dem Wissen getan, dass die Explosion zu einem Brand nicht nur in seiner Wohnung im ersten Stock führen kann, sondern das dadurch das gesamte, 1898 erbaute Haus in Mitleidenschaft gezogen werden kann, das ja dann auch tatsächlich zu großen Teilen zerstört worden sei. Und er habe es vor allem auch in dem Wissen getan, dass es keine sonstigen Fluchtwege gebe und dass die anderen Hausbewohner aufgrund des Zeitpunkts der Brandlegung „völlig arg- und wehrlos“ gewesen seien.

Elf der 16 dort Gemeldeten waren in der Nacht im Haus. „Diese wären bei nicht rechtzeitiger Rettung durch die Einsatzkräfte gestorben“, zitiert Staatsanwältin Miriam Strunk aus der Anklageschrift. Fünf hätten schließlich eine Rauchvergiftung erlitten, zwei von ihnen mussten dabei stationär im Krankenhaus verbleiben. „Heimtücke“ und „gemeingefährliche Mittel“, also ein Tatmittel, das der Täter in der konkreten Situation nicht sicher zu beherrschen vermag, sieht die Staatsanwaltschaft als Merkmale für den Vorwurf des versuchten Mordes. Insgesamt sieht das Gesetz für die angeklagten Taten in der Regel eine Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren vor.

Mutmaßliches Motiv war noch kein Thema zum Auftakt

Noch keine Rolle spielte am ersten Verhandlungstag das mutmaßliche Motiv des 69-Jährigen. Die Anklage geht davon aus, dass er die Therme manipuliert und die Explosion ausgelöst habe, um sich selbst zu töten. Das hatte er den beiden Kripobeamten gesagt, die ihn drei Tage nach dem Brand bei seiner ersten Vernehmung im Unfallklinikum Dortmund-Nord aufgrund der Ermittlungsergebnisse mit dem Vorwurf des Vorsatzes konfrontiert hatten. Eine weitere Vernehmung des seitdem in Untersuchungshaft Sitzenden hatte es nicht gegeben. Aus terminlichen Gründen konnte der psychiatrische Gutachter indes den Angeklagten erst in der vergangenen Woche befragen und auch am Mittwoch selber nicht dabei sein. Sein schriftliches Gutachten soll in der kommenden Woche vorliegen, wenn am Freitagnachmittag mit der Vernehmung der ersten von insgesamt 40 Zeugen der Prozess fortgesetzt wird.