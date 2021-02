Mini-Winterpause zur Halbzeit auf Iserlohner Abrissbaustelle

Iserlohn. In einem früheren Wohnhaus sind noch Demontagearbeiten zu leisten. Danach kommt ein Bagger mit extra langem Greifarm zur Piepenstockstraße.

Vom hinteren Grundstücksteil arbeitet sich der Abrissbagger Stück für Stück in Richtung Straße vor. 50 Prozent des oberirdischen Gebäudeanteils der Häuser Piepenstockstraße 18 bis 22, so schätzt Bauleiter Bernd Eink vom Abrissunternehmen Lukassen aus Ahaus den aktuellen Fortschritt ein, sind bereits beseitigt: Halbzeit sozusagen – plus unfreiwillige Halbzeitpause, denn der Wintereinbruch sorgt für eine kurze Unterbrechung.

Es sind nicht die tiefen Temperaturen, die den Abriss geringfügig aufhalten. Das Führerhaus des Baggers, verrät Eink, verfüge über Sitzheizung und Klimaanlage, sei daher beinahe so komfortabel wie das heimische Wohnzimmer. Aber weil Lkw zeitweise nicht fahren durften, weil auch die Straßenlage samt Anreise aus dem Münsterland für große Fahrzeuge und großes Gerät derzeit eher problematisch ist, legt das Unternehmen eine Pause ein, die vermutlich vom Montag, 8. Februar, bis zum Mittwoch, 10. Februar, andauern wird.

Bekanntlich will das Iserlohner Immobilienunternehmen Sassenscheidt an der Stelle eine neue Wohnanlage mit 14 Eigentumswohnungen errichten. Projektleiter André Schubert bestätigt, dass die Vorarbeiten wie geplant verliefen, dass gerade noch Abstimmungen mit dem Bauamt wegen kleiner Änderungen an der ursprünglich ja älteren Baugenehmigung liefen wegen technischer Details sowie letzten Veränderungen an Grundrissen, Loggien an der Fassade und einer Rampe auf dem Vorplatz. Zwar würden bereits Kontakte gesammelt, die Vermarktung habe aber noch nicht begonnen, erklärt Schubert. Corona habe die konkreten Arbeiten auf dem Grundstück nicht beeinträchtigt, das beauftrage Unternehmen sei da gut aufgestellt.

Aktuell seien noch Demontagearbeiten in dem vorne liegenden ehemaligen Wohnhaus zu leisten, insbesondere der „baujahrstypische“ Bodenkleber sorge dafür, dass Teile getrennt entsorgt werden müssen. Eink spricht von üblichen „Kleinigkeiten“. Im Laufe der kommenden Woche soll das erledigt sein, dann wird der Bagger ausgetauscht. Das aktuelle „normale“ Modell mit 35 Tonnen Gewicht wird dann durch einen „Longfront-Bagger“ ersetzt, der über einen längeren Greifarm verfügt, damit auch die oberen Etagen des Gebäudes an der Straße sicher weggerissen werden können.

Trennung von benachbarten Gebäuden in Handarbeit

Sind die Bauten oberhalb der Straßenebene beseitigt, geht es in den Untergrund. Es folgen die „Tiefenenttrümmerung“ und sowie die Erdarbeiten für die Baugrube des neuen Gebäudekomplexes, wie Eink erläutert. Anderthalb Monate, so seine Schätzung, je nach Witterung vielleicht auch zwei, dürfte es dauern, bis die alten Gebäude ihren Platz für Neues frei gemacht haben.

Für Lukassen-Bauleiter Eink, der in Iserlohn mit seinen Kollegen schon etliche Gebäude zerkleinert und entsorgt hat, weist der Bau an der Piepenstockstraße bislang keinerlei Besonderheiten auf – mit einer Ausnahme: Die Verbindungen zu Grenzbebauung mussten sorgfältig und vorsichtig gekappt werden, um keine Schäden zu verursachen. Also nicht mit dem Bagger, sondern in Handarbeit.