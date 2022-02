Missbrauchsskandal: Statements aus dem MK im Wortlaut

Iserlohn/Hemer. Die Unruhe in der katholischen Kirche über den Umgang der Kirchenoberen mit dem Missbrauchsskandal hält auch in Iserlohn und Hemer an.

Die neuesten Enthüllungen im Missbrauchsskandal erschüttern die katholische Kirche. Das Dekanat Märkisches Sauerland hat daher seinen Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben, persönliche Stellungnahmen zu verfassen. Die Statements aus Iserlohn, Letmathe und Hemer veröffentlichen wir an dieser Stelle im Wortlaut.

Dechant Andreas Schulte, Balve/Hemer

Ich nehme derzeit Verunsicherung und Empörung wahr. Manchen Ehrenamtlichen wurde die Frage gestellt: Warum machst Du eigentlich noch weiter mit? Andere sagen, gut, dass es jetzt zur Aufarbeitung kommt.

Ich spüre bei mir selbst Verunsicherung, schäme mich, erfahre aber auch, dass unsere Gemeindemitglieder differenzieren können. Mir hilft es, dass ich inzwischen über 20 Jahre im Bereich Balve und Neuenrade tätig bin. Da ist Vertrauen gewachsen. Aber so mehr kann ich auch mitfühlen, wenn dieses Vertrauen enttäuscht bzw. ausgenutzt wurde. Missbrauch in der Kirche darf es nicht geben. Das widerspricht dem Evangelium.

Wir haben uns im Hauptamtlichenteam unseres PVs auch mit dem Thema Kirchenaustritt beschäftigt. Das Bistum Essen hat dazu eine Studie herausgebracht. Ich bin davon überzeugt, dass die christliche Botschaft nach wie vor ein Programm für gelingendes und erfülltes Leben sein kann. Jemand vom Kirchenvorstand sagte gestern, dass Austritt nicht die Lösung sei.

Veränderung müsse von Innen heraus erwirkt werden und deshalb engagiere er sich weiter. Ich verfolge interessiert den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland und in der Weltkirche und hoffe auf entscheidende Veränderungen.

Gemeindereferentin Susanne Knufmann, Iserlohn

Ich denke an die Betroffenen, die nicht wagten, etwas zu sagen oder es nicht konnten, denen nicht geglaubt wurde, die nicht geschützt wurden und die so leiden mussten und müssen. Und auf der anderen Seite sehe ich (und ich bin maßlos wütend, enttäuscht, beschämt und entsetzt) nicht nur die Täter, sondern auch die Verantwortlichen, die hätten handeln müssen, die aber über die Verbrechen der Täter und das Leid der Betroffenen hinweggingen und teilweise noch immer hinweggehen, um eine Kirche zu schützen, die nicht die Kirche Jesu ist. Ich hoffe auf Aufklärung, Ehrlichkeit, Erneuerung des Systems und Umkehr von Machtausübung zu Übernahme von Verantwortung, Empathie, Fürsorge und Demut auf allen Ebenen.

Gemeindereferent Hermann-Josef Stracke, Hemer

Ich träume von einer Kirche, die sich nach der Botschaft von Jesus ausrichtet.

Ich träume von einer Kirche, die die Liebe zum Maßstab ihres Handels macht.

Ich träume von einer Kirche, die großzügig und verschwenderisch mit der Liebe Gottes umgeht.

Ich träume von einer Kirche, in der nicht „Rom“, sondern die Liebe das letzte Wort hat.

Ich träume von einer Kirche, die niemanden wegen seiner sexuellen Orientierung ausschließt.

Ich träume von einer Kirche, die von Barmherzigkeit und Liebe geprägt ist.

Ich träume von einer Kirche, die niemanden den Segen Gottes verweigert.

Ich träume von einer Kirche, die die eigene Gewissensentscheidung immer wieder als Maßstab des pers. Handelns betont.

Ich träume von einer Kirche, in der Priester und Bischöfe niemanden den Segen verweigern müssen.

Ich träume von einer Kirche, die Vielfalt im Glauben und Leben zulässt.

Ich träume von einer Kirche, die ihr eigenes Schuldbekenntnis spricht ohne auf andere zu zeigen.

Ich träume von einer Kirche, in der sich niemand verstecken muss oder Dinge im Geheimen tut.

Ich träume von einer Kirche, in der der Glaube mit Freude verkündet wird.

Ich träume von einer Kirche, in der gleichgeschlechtliche und geschiedene & wiederverheiratete Paare mit dem Segen Gottes leben dürfen.

Ich träume von einer Kirche, in der ein ehrlicher und wahrhaftiger Umgang gepflegt wird.

Ich träume von einer Kirche, in der die Anliegen der Menschen ernst genommen werden und die Gläubigen nicht nur vertröstet werden.

Gemeindereferentin Aleksandra Reichert, Letmathe

Die Nachricht über das Gutachten in München hat mich einige Tage beschäftigt und geht auch noch immer mit. Wie vor über 40 Jahren mit Missbrauch umgegangen worden ist, ist für mich heute nicht nachvollziehbar. Wer so was Schreckliches wie Missbrauch erlebt hat tut mir leid. Ich hoffe und wünsche sehr, dass alles dafür getan wird, dass die Dinge, die passiert sind aufrichtig geklärt werden. Und dass jene, die mit solchen Taten Schuld auf sich genommen haben, dazu stehen. Und dass da auch konkrete, sichtbare Handlungsschritte folgen, wie etwa Rücktritt, Entschuldigungen, Sorge um die Opfer etc.

Wir als Kirche haben durch die Taten anderer und durch gewisse Strukturen Vertrauen verloren. Den Ton in den Medien und den sozialen Netzwerken habe ich als sehr scharf empfunden. Respekt war da leider kaum noch zu finden. Und genau da möchte ich mich keinesfalls einreihen. Gerne möchte ich deutlich machen, wieso. Ich habe mich in diesen Tagen mit dem am 10. Oktober 2020 selig gesprochenen Carlo Acutis auseinandergesetzt. Eines seiner Zitate lautet: „Die Kirche kritisieren heißt uns selbst kritisieren!“ Dieser Jugendliche hat auf tolle Weise vorgelebt, wie sehr er Christus liebt und ihm nachfolgt. Da kommen wir kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch auch alle her. Ich wünsche, dass wir uns in dieser Zeit der Krise konzentrieren auf das, was unser Herz einmal brennen ließ, dass wir Wütende und Trauernde in dieser Krise der Kirche gut begleiten können, dass wir, jede und jeder, vor Ort den Menschen gute Dienste erweisen und sie begleiten. Ich möchte weiterhin werben für die frohe Botschaft und dass wir uns nicht entmutigen lassen den Menschen Freude zu bringen. Lasst uns gemeinsam für gute Neuigkeiten sorgen – jeder dort, wo er oder sie hingestellt ist.

Gaby Iserloh, Dekanatsreferentin für Jugend und Familie

Kirche als Ort der echten Begegnung und der Heimat

Ich bin fassungslos, sprachlos, wütend und auch ohnmächtig, ob der aktuellen Situation. Ich arbeite seit vielen Jahren für und in dieser Kirche. Für mich stand und steht der Mensch im Mittelpunkt.

Wie glaubwürdig kann ich vor Ort hier Liturgie und Diakonie verkünden? Passt das System noch zu meinem Glauben? Wie können wir Ehrenamtliche unterstützen, die in ihren Settings vielen Anfragen ausgesetzt sind (gerade auch im Bereich Prävention)?

Dennoch hoffe ich, dass in diese Krise (und auch allen anderen) die Institution Kirche ihre Machtstrukturen und die Sexualmoral überdenkt. Ich erwarte, dass die Kirche Zeichen der Solidarität setzt und Verbundenheit schafft, damit Kirche ein Ort echter Begegnung wird / bleibt. Ich wünsche mir Standards, die Solidarität (auch nach außen) und eine mutige Haltung selbstverständlich machen.

All das setzt eine Kultur des Vertrauens, Ehrlichkeit und der Offenheit voraus.

Ich habe das Gefühl, Kirche als meine Heimat zu verlieren.

Gemeindereferent Arthur Gorny, Iserlohn

Wir sind bei allen Menschen, die in der Kirche Missbrauch erlebt haben oder aufgrund ihrer Sexualität und auch anderen Faktoren ausgegrenzt wurden. Als Projektgruppe „Wir sind bunter als der Vatikan“ leben und fordern wir eine Kirche, die grenzenlos, tolerant, begleitend, identitätsstiftend, transparent, kommunikativ und kritisch ist.

Gemeindereferentin und Präventionsfachkraft Jasmin Rifert-Plogmann, Hemer

Für mich ist die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche immer mit einem Gefühl von Heimat verbunden. Nicht zuletzt habe ich mich deshalb vor etwa 31 Jahren dazu entschieden, Religionspädagogik zu studieren, um danach als Gemeindereferentin zu arbeiten. Der Glaube an Gott und meine Beheimatung in der Kirche waren Ausgangspunkt für diese Tätigkeit.

Doch ich frage mich, nachdem so viele Missbrauchsfälle aufgedeckt wurden, nach den vielen Lügen und Vertuschungen von oberster Stelle, nachdem sehr deutlich wurde, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen und Angst haben sich öffentlich zu Ihrer Liebe zu bekennen, fühle ich mich noch beheimatet in dieser Kirche?

Ich bin tief erschüttert aufgrund der Lügen, Vertuschungen, Äußerungen zum Missbrauch und der Ausgrenzungen und der damit verbundenen Verletzungen. Menschen mussten und müssen innerhalb der Kirche in Angst leben, weil Sie missbraucht wurden oder weil sie ihre Liebe zu einem anderen Menschen geheim halten. Dies beinhaltet in keiner Weise mein Verständnis von Gemeinschaft. Ich möchte zu einer Kirche gehören, die wahrhaftig ist und für die Menschen da ist, in der sich alle sicher und beheimatet fühlen.

Ich glaube an Gott, der alle Menschen liebt und ruft, für den jeder und jede wichtig ist. Dies muss der Maßstab allen Handelns und Miteinanders in unserer Kirche sein.

Meine vielen positiven Erfahrungen innerhalb der Kirche und die vielen Begegnungen mit Menschen, ob als Ehrenamtliche oder als Hauptamtliche, prägten meinen Glauben. Für mich war und ist diese Gemeinschaft sehr wichtig, in der wir gemeinsam Glauben leben und in der wir deutlich machen wollen, dass Gott alle Menschen bedingungslos liebt!

Ich möchte weiter in dieser Kirche beheimatet sein! Es muss sich aber vieles ändern! Macht, Angst und Lügen haben hier keinen Platz! Wir alle sind Kirche!

