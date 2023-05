Die Polizei hat am Donnerstag drei Motorradfahrer verfolgt, die sich ein Rennen lieferten. Einer der Fahrer ist Iserlohner.

Motorradrennen Mit 170km/h an Nordhelle unterwegs: Iserlohner beteiligt

Iserlohn/Hagen/Lüdenscheid. Die Polizei verfolgte am Donnerstag drei Motorradfahrer an der Nordhelle, die mit bis zu 170km/h unterwegs waren. Mit dabei war ein Iserlohner.

Mit in der Spitze knapp 170 km/h waren laut Polizeibericht am Donnerstag drei Motorradfahrer aus dem Raum Iserlohn/Hagen an der Nordhelle unterwegs. Die Polizei verfolgte die Gruppe mit einem zivilen Motorrad. Das ProViDa-Krad („Proof Video Data System“), eine Art Radarwagen auf zwei Rädern, filmte die Fahrt nordwärts. Fast 30 Kilometer ging es von Drolshagen aus durch Meinerzhagen bis nach Lüdenscheid. Ohne Rücksicht auf Gegenverkehr oder Abstände überholten die drei Motorräder andere Verkehrsteilnehmer.

+++ Auch interessant: Iserlohn und Hemer kommen bei Unwetter glimpflich davon +++

Auch die Durchschnitts-Geschwindigkeit lag deutlich über dem, was auf der teilweise sehr schmalen, unübersichtlichen und kurvenreichen Strecke erlaubt ist. An dem Kreisverkehr in der Nähe der Autobahnauffahrt Lüdenscheid-Süd sahen die drei das rote „Stop Polizei“. Einer der Fahrer gab erneut Gas und flüchtete.

Polizei beschlagnahmt Motorräder

Die anderen beiden mussten für die Heimfahrt andere Verkehrsmittel nutzen: Die Polizei beschlagnahmte Motorräder und Führerscheine der 50 bzw. 43 Jahre alten Männer. Die Ermittlungen zu dem dritten Fahrer laufen. Aufgrund der über eine weite Strecke rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen Paragraph 315d des Strafgesetzbuches: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Fahrzeugführer zur Erreichung der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Der sieht Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder entsprechende Geldstrafen vor.

Polizei kündigt intensive Kontrollen für den Märkischen Kreis an

Die Polizei kündigt weitere intensive Kontrollen auf den typischen Motorradstrecken im Märkischen Kreis an. Der Grund liegt in den Unfallzahlen: Im vergangenen Jahr verunglückte im Kreisgebiet alle 38 Stunden ein Motorradfahrer. 62 Personen wurden leicht und 39 schwer verletzt sowie fünf Motorradfahrer getötet. „Die Zahlen steigen leider“, heißt es von der Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn