Mit 63 km/h durch die 30er-Zone in Rheinen

Verkehr in Iserlohn

Rheinen. Die Polizei hat am Dienstag an der Rheinener Straße in Iserlohn „geblitzt“ und Verwarngelder verteilt – und das nicht zu knapp. Wie viele genau:

Die Polizei hat auch am Mittwoch in Iserlohn wieder „geblitzt“ und dabei einige Verwarngelder verhängt. An der Rheinener Straße wurden zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr 450 Fahrzeuge gemessen.

Die Polizei verteilte 46 Verwarngelder und schrieb zudem sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Immerhin mussten keine Fahrverbote ausgesprochen werden. Höchster Messwert waren 63 km/h anstatt 30 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

