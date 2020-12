Mit Freunden aus aller Welt gemeinsam durch den Advent

Hennen. Beim Hennener Dorf-Adventskalender gibt es Beiträge aus der evangelischen Kirchengemeinde, aber auch aus Finnland, den USA, Indien und Japan.

Eine internationale Co-Produktion ist der erste digitale Dorf-Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde Hennen. So gibt es von heute an bis Weihnachten auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde jeden Abend um 18.30 Uhr jeweils einen Beitrag von Gruppen, Konfirmanden und Mitarbeitern aus dem Iserlohner Norden, aber auch von Freunden aus Finnland, den USA, Indien und Japan.

Technische Umsetzung läuft teils von Osaka aus

Der aus dem dortigen Osaka kommt von Tomoko Yano-Ebmeyer, bekannt als Leiterin von Chören der Gemeinde wie „Happy Voices“ und „Cantiamo“. Die können derzeit ja auch nur online aktiv sein, weswegen die gebürtige Japanerin mit ihrer Familie momentan in ihrem Heimatland weilt, von dort aus die Gruppen digital betreut und eben jetzt auch mit Marco Brost die technische Umsetzung für den Kalender übernommen hat. So hat Tomoko Yano-Ebmeyer beispielsweise das Auftakt-Video für den ersten Advent geschnitten, das Pfarrerin Christine Grans erst am Samstagvormittag nach einem Gottesdienst vor der Johanneskirche aufnehmen konnte. „Wir haben den Kalender in nur zweieinhalb Wochen realisiert“, dankt die Pfarrerin vielen für die großartige Unterstützung.

Die heimischen Mitwirkenden und die Reihenfolge der Beiträge sind ein Geheimnis

Am 11. November habe sie gerade in einer Online-Sitzung des Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienste von einem digitalen Adventskalender gehört, als genau in dem Moment Brigitte vom Wege, die Leiterin der Gemeindebücherei, ihr eben wegen derselben Idee schrieb. Auch bei den Mitarbeitern, die daraufhin per Mail kontaktiert wurden, rannte man offene Türen ein. In kürzester Zeit kamen die Beiträge zusammen, die vom Technik-Duo in Hennen und Osaka bearbeitet und nun allabendlich auf YouTube veröffentlicht werden. Neben den beiden kennen nur die Pfarrerin und die Initiatorin alle Mitwirkenden. „So ist es jeden Abend eine Überraschung“, freut sich Pfarrerin Grans, dass alle Interessierten, nachdem es zuletzt 2014 einen „realen“ Dorf-Adventskalender in Hennen gab, in diesem Corona-Jahr zumindest digital ein Gemeinschaftserlebnis haben können.

Auch der Posaunenchor unterstützte die Pfarrerin

Ein wenig lüftete sie aber für die Heimatzeitung die Geheimnisse um die weiteren internationalen Beiträge: So kommt der finnische von einer Freundin von Brigitte vom Wege, der aus den USA von einer Familie, bei der Marco Brost eine Zeit lang gelebt hat, und der indische Beitrag von Stefan Oek­nigk, der einst in der Jugendarbeit der Gemeinde aktiv war und jetzt auf dem Subkontinent lebt. Für ihren eigenen Beitrag konnte die Pfarrerin auf die Unterstützung des Posaunenchores unter Leitung von Detlev Leistritz zurückgreifen. Und sie stellte die alttestamentliche Verheißung aus dem Buch Jesaja („Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“) in den Mittelpunkt des dreieinhalbminütigen Beitrags: „Weil das uns allen Hoffnung gibt in düsterer und ungewisser Zeit.“