Mit Highspeed in die Welt der Würfel

Nein, das ist keine Corona-Geschichte. Obwohl es auch ganz interessant wäre, was man mit der vielen Freizeit derzeit alles anfangen könnte. Vielleicht ein Instrument lernen, eine Fremdsprache, oder eben auch den Zauberwürfel zu beherrschen. Daniel Erochok hat dann aber doch ein wenig länger gebraucht als drei Wochen Corona-Ferien, um am Würfel auf unter eine Minute zu kommen. Inzwischen beherrscht der Neunjährige auch viele andere Würfelformen und nimmt an Online-Battles teil.

Los ging der Wahnsinn vor etwa einem Jahr, als er zusammen mit seinen Eltern das „Heinz Nixdorf Museums Forum“ in Paderborn, das größte Computermuseum der Welt, besuchte. Dort hat er Bekanntschaft mit einem Speedcube gemacht – ein äußerst leichtläufiges Gerät nach dem Prinzip des Original-Zauberwürfels, aber eben auf Hochgeschwindigkeit getrimmt. Daniel war fasziniert, hat sich ein Exemplar direkt mit nach Hause genommen und war dann total enttäuscht: „Ich dachte, das lerne ich nie.“

Nun ist Daniel aber niemand, der schnell aufgibt. Im Gegenteil: Wenn er etwas will und Lunte gerochen hat, dann bleibt er am Ball und es packt ihn voll und ganz, wie seine Mutter Natalia Boeva aus Erfahrung weiß. Das habe schon in der ersten Klasse auf der Südschule angefangen, als er in der OGS die kleinen, kompliziert zu faltenden Fröbelsterne kennengelernt hat. Daniel hat das Falt-Fieber gepackt, an die 200 Sterne waren das Ergebnis. Momentan haben es ihm die Scoubidou-Bänder angetan, die er wie wild knüpft. Und vor einem Jahr hat er sich den Zauberwürfel zur Brust genommen. Mit Hilfe von Youtube-Videos und unterstützt von Papa Andrei Erochok ging es an die Arbeit.

Letztlich gehe es nur um Algorithmen, die man auswendig lernen muss, sagt der zukünftige Stenner-Schüler. Er hat sie auf tausenden Zetteln eigenhändig beim YouTube-Studium herausgeschrieben und sich Geschichten über Edelsteine, die gefördert und bearbeitet werden, ausgedacht, um sich die Abläufe einzuprägen. Inzwischen wird einem beim Zusehen schwindelig, so schnell bearbeitet er den Würfel. Nachdenken müsse er eigentlich nicht mehr. Er hat die Abläufe in den Fingern. Knapp vier Monate hat er gebraucht, um den Würfel zum ersten Mal zu lösen. Jetzt schafft er es in rund 50 Sekunden. Sein Ziel: 15 Sekunden. Dazu folgt er inzwischen auf Russisch dem Speedcube-Großmeister Yevhen Bondarenko, der die Jessica-Friedrich-Methode erklärt, mit der auch der Weltrekord von unglaublichen 4,22 Sekunden aufgestellt wurde – eine Wissenschaft für sich.

Würfel in allen erdenklichen Formen

Und vor allem auch eine Welt für sich, die weit über den klassischen Drei-Mal-Drei-Würfel hinausgeht. „Als ich anfing, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, was es da noch alles gibt“, sagt Daniel. Schließlich sei Speedcube in Deutschland nicht sonderlich verbreitet. Anders in Russland, wo seine Eltern aufgewachsen sind, und wo die Familie im Sommer die Großeltern in Moskau besucht hat. Eher zufällig hat er dort in einem Kiosk einen Pyraminx in Pyramidenform und einen Zwei-Mal-Zwei Würfel gesehen. Und wieder war der Junge fasziniert. Neben diesen beiden Würfelformen hat er inzwischen auch einen Skewb-Cube mit einer großen Raute auf jeder Fläche, einen Vier-Mal-Vier-Würfel und einen Megaminx (ein Dodekaeder mit zwölf Seitenflächen). Er hat sogar einen Blinden-Würfel mit Tast-Symbolen, den er mit verbundenen Augen löst. Als nächstes sei der Iviy-Cube (mit großem Oval) dran. Und mit jeder neuen Würfelform muss er neue Algorithmen lernen. Wie viele Stunden er schon damit verbracht hat, kann er beim besten Willen nicht sagen.

Ebenso wenig weiß er, wo genau er mit seinen neun Jahren steht. An einem Turnier hat er noch nie teilgenommen. Das letzte große Speedcube-Event in Frankfurt, wo er eigentlich hin wollte, wurde wegen Corona abgesagt. Dafür misst er sich aber im Netz. Mit einem Hightech-Würfel kann er sich über Bluetooth mit einer Handy-App verbinden und auf diesem Wege auch gegen internationale Gegner in Russland oder China antreten. „Ab und zu gewinne ich da auch schon.“

In der Südschule ist Daniel auf jeden Fall schon der Star des Schulhofs. Seine Freunde finden das, was er da veranstaltet, einfach nur krass. Einige hat er auch schon angesteckt. Und das findet auch seine Mutter besonders schön. Denn den Zauberwürfel zu beherrschen, sei keine Zauberei – das könne jeder lernen. Und stupide Computerspiele ziehen dabei auf jeden Fall den Kürzeren.

Wo die Reise als Speedcuber noch hingeht, ist ungewiss. Fest steht für Daniel aber, dass er weiter machen will und täglich am frühen Morgen eine kleine Trainingseinheit einlegt und alle Würfel mindestens einmal löst. „Es wäre eine Tragödie, wenn ich das wieder vergessen würde.“

Ein Video finden Sie unter www.ikz-online.de.