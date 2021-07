Mit Lokalisierungspanels kriegt Iserlohner „a-Bus“ die Kurve

Iserlohn. Neun Tafeln hängen jetzt auf dem letzten Streckenabschnitt am Frauenstuhlweg. Die genaue Position wird noch überprüft.

In dieser Woche soll wie berichtet die Streckeneinmessung für den „a-Bus“ erfolgen, der in naher Zukunft mit Studenten an Bord zwischen Stadtbahnhof und Fachhochschule pendeln soll – autonom, also rechnergesteuert ohne menschliches Zutun. Am Montag wurde ein Mitarbeiter des Buslieferanten in Iserlohn erwartet, der am Dienstag mit weiteren Projektbeteiligten an die Arbeit gehen soll.

Die Stadt hat bereits eigene Vorarbeiten erledigen lassen, wie Manuel Weniger, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung im Rathaus und für die Stadt der Projekt-Ansprechpartner, auf Anfrage erläuterte. Mitarbeiter des Stadtbetriebs haben aktuell neun sogenannte Lokalisierungspanels entlang des letzten, kurvigen Abschnitts des Frauenstuhlwegs angebracht. Basis für die Montage, so erklärte es Weniger, war ein Plan mit Koordinaten auf der Basis eines Luftbildes. Möglicherweise, und das werde die bevorstehende Streckeneinrichtung zeigen, müssten die Schilder auch noch versetzt werden. Sie zeigen als Motiv das „a-Bus“-Logo und enthalten keinerlei technische Angaben für die Busse. Dort, wo Sträucher im Sommer eine beinahe einheitliche grüne Fläche bilden, die sich ja zudem im Herbst und Winter komplett verändert, würden die Lokalisierungspanels benötigt. Im unteren Streckenabschnitt entlang der Südstraße genüge hingegen die Bebauung, damit sich die Elektronik des Busses orientieren könne.

Schilder im unteren Bereich dienen nur zur Information

Zwei weitere, kleinere Schilder im Bereich des Kreisverkehrs am Stadtbahnhof und am Abzweig von der Südstraße zum Frauenstuhlweg dienen nur der Information anderer Verkehrsteilnehmer, dass ihnen auf dem Weg hinauf zur Alexanderhöhe ein oder zwei Versuchsfahrzeuge auf der Strecke begegnen könnten, erklärte Manuel Weniger.

Im Rahmen des „a-Bus“-Projektes soll der automatisierte Busverkehr in Iserlohn erprobt werden. Neben der Stadt und den Stadtwerken sind die FH Südwestfalen und die MVG Partner in dem Projekt, das vom NRW-Wirtschaftsministerium gefördert wird. Nicht nur technische Fragen werden in der Vorbereitungsphase geklärt, die Busse sollen auch noch mit einer Foliendekoration passend gestaltet werden.

