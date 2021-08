Mit „Ranger Lukas“ von Iserlohn zur Sorpe wandern

Iserlohn/Märkischer Kreis. Audioguide für die ersten Etappen der Sauerland-Waldroute von Iserlohn bis zum Sorpesee online gestellt.

Der Naturpark Arnsberger Wald und der Märkische Kreis haben als gemeinsames Projekt einen Audioguide für die ersten Etappen der Sauerland-Waldroute von Iserlohn bis zum Sorpesee online gestellt. Dies teilt der Märkische Kreis mit. Mit „Ranger Lukas“ können Wanderlustige ihre Tour auf der Sauerland-Waldroute bereits gemütlich von zuhause aus planen oder sich an Ort und Stelle über den Lebensraum Wald, Sehenswürdigkeiten und Sagen informieren.

Unterstützt durch verschiedene Gesprächspartner und fiktive Figuren vermittelt der Ranger im Audioguide viel Wissenswertes und Amüsantes zur ersten Etappe der Sauerland-Waldroute. Die Texte wurden von der Agentur „Lennestrand. Verlag für Südwestfalen“ aus Hemer erstellt. Die technische Umsetzung hat die Lüdenscheider Webdesign-Firma media4web übernommen.

Weitere Stationen sollen kommen

Online zu finden ist die Audiotour zur Sauerland-Waldroute für den Märkischen Bereich von Iserlohn bis Balve auf der Plattform von „Izi.Travel“ unter t1p.de/e973 . Andere Körperschaften haben ebenfalls Interesse gezeigt, weitere Stationen an der 240 Kilometer langen Waldroute einzurichten.

Die Audiotour von Iserlohn nach Balve beginnt mit Tipps zur umweltschonenden Anreise mit der Bahn am Iserlohner Wanderbahnhof. Von der Alexanderhöhe geht es entlang des Rupenteiches und der ersten Sagenstation „Ballotsbrunnen“. Dorterfahren Wanderinnen und Wanderer etwas über (un-)tugendhafte Mädchen und lange Bärte. Vorbei am Danzturm, einer alten Telegrafen-Station, führt die Waldroute durch den Iserlohner Stadtwald weiter in Richtung Hemer und ins Stephanopeler Tal.

Auf ihrem Weg begegnen die Wanderer weiteren Sagenstationen und tauchen ein in die mystische Welt der Sauerland-Waldroute. Von Ispei geht es in Richtung Balver Wald direkt ins reizvolle und sagenumwobene Hönnetal. Weitere Stationen sind die Felsformation der „Sieben Jungfrauen“ und die Burg Klusenstein. Wie sich die Tropfsteinhöhlen entwickelt haben, wird am Beispiel der Reckenhöhle erklärt.

Auch die Luisenhütte steht auf dem Programm

Die Hönne entlang führt die Waldroute Wanderer in das kleine Örtchen Volkringhausen, an der Ortschaft Sanssouci und an den Reitanlagen des Schlosses Wocklum vorbei. Dort ist auch die Luisenhütte, eine der ältesten, noch vollständig erhaltenen Hochofenanlagen Deutschlands, zu finden. Ein Abstecher sowohl zur Luisenhütte als auch zur Balver Höhle, der größten Kulturhöhle Europas, sei immer zu empfehlen, so der Kreis in seiner Mitteilung.

Bald verlässt die Waldroute den Märkischen Kreis und weist den Weg Richtung Sorpesee, über den Brachtenberg und an der Heinrichsquelle vorbei. Dort findet sich auch eine weitere Sagenstation.

Nach den letzten Kilometern passiert der Wanderer die Staumauer des Sorpesees und befindet sich im Örtchen Amecke. Wer eine Wanderung auf der Waldroute plant, sollte sich unter t1p.de/7eyn aktuell erkundigen, welche Streckenabschnitte aufgrund von Waldarbeiten oder Folgen des Unwetters „Bernd“ nicht begehbar sind.

