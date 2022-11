Mit Shuttle-Service kostenlos zum Iserlohner Gesundheitstag

Axel Reppekus (li.) und Adrian Wille bieten am Samstag einen Shuttle-Service zum Iserlohner Gesundheitstag an.

Iserlohn. Menschen mit Geh- und Sehbehinderung können sich zum Iserlohner Gesundheitstag chauffieren lassen. Was noch auf dem Programm steht.

Der Countdown ist fast runtergezählt. Am Samstag, 12. November, zwischen 10 und 17 Uhr, öffnet der 15. Iserlohner Gesundheitstag seine Pforten und bietet ein abwechslungsreiches Programm rund um die Themen Gesundheit und Fitness.

Unter diesen Aspekten findet auch der Gesundheitstag statt. Eine Maskenpflicht gibt es nicht und wer seinen Impfschutz überprüfen oder auffrischen lassen möchte, der ist im Impfbus des Märkischen Kreises gut aufgehoben. Das medizinische Personal ist den ganzen Tag vor Ort und ist in der Lage, 30 bis 40 Impfungen pro Stunde vorzunehmen. Im Gepäck haben die Mediziner auch die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna, die laut Aussage von Experten ausgezeichnet wirken und wenig Nebenwirkungen haben.

Kostenfreier Shuttle-Service

Ein Handicap braucht niemanden vom Besuch des 15. Iserlohner Gesundheitstages abzuhalten, im Gegenteil. Denn nicht nur das Iserlohner Parktheater ist dank Aufzügen barrierefrei: Für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderungen bieten Adrian Wille und Axel Reppekus mit ihrer Santaxi GmbH erneut den kostenfreien Shuttle-Service von zu Hause zur Alexanderhöhe – und natürlich auch wieder zurück. „Wir haben uns wieder zu dieser Aktion entschlossen für all diejenigen, die nicht eigenständig in der Lage sind, zum Parktheater zu kommen“, erklärt Adrian Wille. Das Angebot richtet sich an alle, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkmalen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (blind) und „H“ (hilflos) oder die das Merkmal G haben, dann allerdings bei gleichzeitigem Pflegegrad 3+G, sowie an alle mit dem Pflegegrad 4 oder 5. „Auch aus nicht barrierefreien Wohnungen können wir Sie mit Ihrem Rollstuhl oder unseren Treppensteigegeräten abholen“, sagt Axel Reppekus. Wer das Angebot nutzen möchte, kann sich mitsamt der gewünschten Abholzeit am 12. November bei Axel Reppekus unter 02371/954141 melden. Auch am Gesundheitstag selbst ist es noch möglich, sich für den kostenfreien Service anzumelden, dann aber eventuell mit Wartezeiten.

