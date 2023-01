Mit Vier-Meter-Kantholz auf dem Rad nachts durch Iserlohn

Eine ungewöhnliche Fracht hatte am Wochenende ein Radfahrer in Iserlohn.

Iserlohn. Die Polizei hat am Wochenende einen 33-Jährigen mit einer ungewöhnlichen Fracht am Grüner Weg in Iserlohn gestoppt. Das hat es damit auf sich.

Einer Streifenwagen-Besatzung der Polizei ist am Samstag kurz nach 1.30 Uhr am Grüner Weg in Iserlohn auf dem Gehweg ein Fahrradfahrer ohne Licht entgegen gekommen, dafür aber mit einem vier Meter langen Kantholz auf der Schulter, wie die Polizei am Montag berichtet. Die Polizeibeamten stoppten den ungewöhnlichen Nachttransport.

Der Mann bestritt einen möglichen Diebstahl. Vielmehr habe er das Kantholz aus einer mit Bauzäunen versperrten Unterführung in der Nähe „genommen“. Während eine Streifenwagen-Besatzung den sperrigen Balken zur Baustelle zurück transportierte, wurde der Radfahrer von einem anderen Streifenwagen zur Wache mitgenommen.

Dort stellten die Polizeibeamten die Identität des 33-Jährigen fest. Er habe den Balken gebraucht, um für die Kinder eines Freundes ein Hochbett bauen zu können, begründete er die „Mitnahme“. Die Polizei bewertet diese jedoch als klassischen Diebstahl und schrieb eine entsprechende Anzeige.

