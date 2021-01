Mitarbeiter in Iserlohner St.-Elisabeth-Hospital geimpft

Iserlohn. Damit das Coronavirus sich nicht weiter verbreiten kann, haben sich die ersten Mitarbeiter des St.-Elisabeth-Hospitals impfen lassen.

Iserlohn. Ein wenig Aufregung ist an diesem Montagmittag schon bei den Mitarbeitern des St.-Elisabeth-Hospitals in Trägerschaft der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis zu spüren. Einige laufen geschäftig auf eine Tür im Hofbereich zu, dort steht hinter einer Scheibe und in voller Schutzmontur eine Dame, die sich um Formulare kümmert. Immer wieder werden gelbe Heftchen hin und her gereicht: die Impfbücher. Und die sind erforderlich, weil der Kampf gegen Covid-19 beginnen kann.

Wolfgang Arends ist der erste Mitarbeiter des St.-Elisabeth-Hospitals, der gegen Corona geimpft wird. Als der Oberarzt der Abteilung Anästhesie von Petra Stracke – eigentlich im Herz-Kreislauf-Labor des Krankenhauses beschäftigt und auch als Arzthelferin der Betriebsärztin im Einsatz – den entscheidenden Pieks erhält, bekommt er Applaus, von Kollegen und Vertretern der Klinikleitung.

Die ist auch komplett anwesend, um diesem besonderen Moment beizuwohnen. „90 Mitarbeiter werden heute geimpft“, sagt Pflegedirektor Thomas Mende. Nicht nur Beschäftigte des Iserlohner Hauses sind dabei, sondern auch des St.-Vincenz-Krankenhauses Menden. Bei der ersten Anmeldung für die Corona-Impfung hätten sich etwa 70 Prozent der Mitarbeiter dazu bereit erklärt, Tendenz steigend. Diejenigen, die am Montag nicht dabei waren, dürfen zum Teil aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden, etwa weil sie Medikamente nehmen müssen oder gerade eine Chemotherapie erhalten. „Andere hatten anfangs gesagt, sie wollen keinem den Impfstoff wegnehmen, doch das relativiert sich immer mehr“, weiß Mende. Dr. Markus Berghoff, Ärztlicher Direktor, sagt: „Die Jüngeren sind zurückhaltender als die Älteren.“ Inzwischen seien Formulare mit Informationen rund um die Impfung im Intranet hinterlegt worden. Und dort verspürt Christian Bers von der Unternehmenskommunikation durch vermehrte Zugriffszahlen ein wachsendes Interesse. Er dreht auch noch ein Aufklärungsvideo. Geschäftsführer Henning Eichhorst fügt hinzu: „In ein paar Monaten werden wir über sowas gar nicht mehr reden, wenn wir sehen, welche Freiheiten die Impfung zurückbringt.“

„Es hatten inzwischen nahezu alle Kontakt zu Covid-Patienten. So gibt es niemanden, der die Ernsthaftigkeit dieser Krankheit in Frage stellt“, betont Dr. Berghoff. Etwa 50 Mitarbeiter seien bereits selbst infiziert gewesen. „Zum Glück ist niemand gestorben, auch war niemand intensivpflichtig“, sagt Mende. Er freut sich, dass die Mitarbeiter der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis nun beim Impfen an der Reihe sind. „Gerade in der zweiten Welle ist es der Bereich Pflege, der besonders den Kopf hinhält. Das ist eine Riesenaufgabe, da können wir uns nur bedanken. Und die Iserlohner können für das Engagement dankbar sein.“ Denn trotz aller Schutzmaßnahmen seien es eben die Pflege-Mitarbeiter, die ganz nah dran sind an den Patienten, beispielsweise bei der Grundpflege, bei der ein minimaler Abstand über eine knappe halbe Stunde unvermeidbar sei.

Dennoch sieht Mende die beiden Häuser derzeit gut aufgestellt, sowohl mit Blick auf die Ausstattung als auch auf die Personaldecke. Ein umfangreiches Testkonzept komme außerdem hinzu. Was nicht bedeuten soll, dass die Mitarbeiter nicht an ihre Grenzen gehen. Die Versorgung eines Covid-Patienten ist deutlich aufwändiger als die eines „normalen“ Kranken.

Deshalb war Oberarzt Wolfgang Arends, der bald 70 Jahre alt wird und bereits seit 38 Jahren im St.-Elisabeth-Hospital arbeitet, froh, dass der Impfstoff nun endlich im Hause angekommen ist. „Ich arbeite nebenbei als Flugarzt und hole besonders schwere Fälle nach Hause, auch Corona“, erzählt er. „Wir waren so oft in Quarantäre, es reicht“, sagt Petra Stracke, die Arends am 8. Februar mit dem zweiten „Pieks“ versorgen wird.

Das evangelische Agaplesion-Krankenhaus Bethanien rechnet zum Ende der Woche mit dem Eintreffen des Impfstoffes, bestellt werden konnte er gestern.