Mitarbeiter und Passanten stellen Dieb in Iserlohn

Iserlohn. Ein 39-jähriger Mann hat versucht, in einem Geschäft am Kurt-Schumacher-Ring in Iserlohn Schuhe und Kosmetika zu stehlen.

Ein 39-jähriger Mann hat bereits am Freitag versucht, in einem Geschäft am Kurt-Schumacher-Ring in Iserlohn unter anderem Schuhe und Kosmetika zu stehlen. Dies berichtet die Polizei am Montag.

Mann wird grob gegenüber Mitarbeiterin

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann, wie er Ware in einen Rucksack packte. Als er, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbeigehen wollte, sprach sie ihn an. Darauf packte er einige Sachen aus und ging davon.

+++Lesen Sie auch: So war der Autosalon in Iserlohn

Die Mitarbeiterin holte ihn ein und stellte sich ihm in den Weg. Der Mann packte sie und stieß sie zur Seite. Eine weitere Kollegin lief hinter dem Fremden her.

Draußen griffen männliche Passanten ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizeibeamten fanden zwei Paar Schuhe sowie ein Klappmesser in seinem Rucksack. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn