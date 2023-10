Freuen sich bereits auf „Mord am Hellweg“ 2024 und die Anthologie zum Thema „Heimat & Verbrechen“: Herbert Dutzler (v. li.), Heiner Remmert (Leiter Westfälisches Literaturbüro in Unna) und Bürgermeister Michael Joithe.

Krimi „Mord am Hellweg“: So laufen Krimi-Recherchen in Iserlohn

Iserlohn. Das internationale Krimifestival „Mord am Hellweg“ findet auch im kommenden Jahr wieder statt. Wie die Recherche in Iserlohn läuft.

Die Planungen für Europas größtes internationales Krimifestival im Herbst kommenden Jahres haben begonnen. Die Veranstaltungsreihe wird vom 14. September bis 8. November stattfinden. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Anthologie zur Veranstaltungsreihe unter dem Thema „Heimat & Verbrechen“ stehen und vom österreichischen Krimiautor Herbert Dutzler geschrieben, der aktuell zu Recherche-Zwecken für seinen Mordfall in Iserlohn zu Gast ist.

Beim Pressetermin mit Bürgermeister Michael Joithe, an dem auch Heiner Remmert vom Veranstalter des Krimifestivals, dem Westfälischen Literaturbüro in Unna, teilnahm, machte der österreichische Krimiautor deutlich, dass er bereits einiges an „stadttypischen“ Dingen und auch besonderen Orten kennengelernt habe.

Unter anderem habe er bereits die Dechenhöhle und das Stadtmuseum besucht: „Diese Orte bieten spezielle Besonderheiten, um einen fiktiven Mord geschehen zu lassen; im Zusammenhang mit Nadeln oder einer Höhlenspinne vielleicht.“ Außerdem habe er die Iserlohner Senfsuppe schon probiert: „Neben viel Humor lasse ich auch kulinarische Alleinstellungsmerkmale in meine Geschichten einfließen“, so Dutzler.

Mit Stadtkennern auf Streifzug

Begleitet und unterstützt wird er in den kommenden Tagen von Stadtführerin Marlis Gorki, die ihm geschichtliche Hintergründe Iserlohns liefert, dem heimischen Krimiautor Dr. Walter Wehner, der ihm weitere Orte in der Stadt zeigt, die die Basis für einen Kriminalfall bilden könnten, und auch von Stadtarchivar Rico Quaschny, der ihm bereits im Vorfeld Auszüge spektakulärer Mordfälle aus Iserlohn zur Verfügung gestellt hat.

„Mord am Hellweg“-Fans dürfen gespannt sein, welche Orte und Besonderheiten in und aus Iserlohn dann tatsächlich in der Anthologie auftauchen werden.

Konkrete Veranstaltungsorte oder Termine in Iserlohn sowie weitere Details zu „Mord am Hellweg“ 2024 sind noch nicht bekannt. Sobald Informationen vorliegen, auch zum Ticket-Erwerb, informiert die Stadt Iserlohn umgehend.

Hinweise werden auch unter www.mordamhellweg.de veröffentlicht.

