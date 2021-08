Archivfoto: Schon im September 2008 hatte es in den Räumen der Gärtnerei Asbeck in Iserlohn eine Kulturveranstaltung gegeben. Damals las Jan-Christoph Nüse aus seinem Roman "Operation Bird Dog".

Kulturleben „Mord am Hellweg“-Zwischenspiel in Iserlohner Gärtnerei

Iserlohn/Unna. Ein Theologe liest in Iserlohn aus seinem Kriminalroman. Digitale Angebote rahmen die Veranstaltungsreihe ein.

Für Krimifans bietet der Herbst ein spannendes Programm, denn von September bis November 2021 lockt Europas größtes internationales Krimifestival „Mord am Hellweg“ mit einem „Mörderischen Intermezzo“ deutsche sowie einige internationale Krimistars in die Hellwegregion ein.

Auch Iserlohn darf sich auf eine Anthologie-Lesung freuen. Für die mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen umfassende Sonderreihe werden unter anderen Volker Kutscher, Elisabeth Herrmann, Andreas Gruber, Doris Gercke, Jens Henrik Jensen, Gisa Pauly, Antti Tuomainen, Carsten Sebastian Henn, Horst Eckert, Edith Kneifl, Melanie Raabe und Friedrich Ani in Präsenz lesen, berichtet die Stadt Iserlohn. Deon Meyer, Craig Russell und andere werden digital zugeschaltet. Der Vorverkauf für das „Mörderische Intermezzo“ läuft bereits. Das Hauptprogramm des großen – zehnten – Jubiläumsfestivals „Mord am Hellweg“ musste pandemiebedingt erneut verschoben werden – ins Jahr 2022.

Im Zentrum der Sonderreihe „Mörderisches Intermezzo“ steht der zehnte Band der im September erscheinenden „Mord am Hellweg“-Anthologie „Jubiläumsmorde“ und die Lesungen mit den daran beteiligten Autoren und Autorinnen, die während der Veranstaltungen neben ihren aktuellen Romanen auch ihre spannenden Kurzkrimis präsentieren.

Digitale Angebote rahmen die Reihe ein. Eröffnet wird sie am 16. September mit dem südafrikanischen Bestsellerautor Deon Meyer, beendet am 19. November mit dem Schotten Craig Russell (bekannt geworden mit seinen von der ARD mit Peter Lohmeyer in der Hauptrolle verfilmten Fabel-Thrillern). Beide werden aus Kapstadt beziehungsweise Perthshire zugeschaltet und stellen ihre brandneuen Bücher vor. Die deutschen Leseparts übernimmt jeweils der Dortmunder Kabarettist und Lyriker Fritz Eckenga, die Moderation der Leiter des Aufbau Verlages, Reinhard Rohn, die beide nach Unna reisen werden, von wo aus gestreamt wird. Weitere digitale Angebote befinden sich noch in der Planung und werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Vorverkauf für Iserlohner Lesung nach den Ferien

Das „Zwischenspiel“ in Iserlohn wird am Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Gärtnerei Asbeck stattfinden. Der Theologe Dr. Bernd Schwarze wird dort aus seinem tiefsinnigen Kriminalroman „Mein Wille geschehe“, der aus einer gemeinsamen Idee und mit einem Nachwort von seinem Freund Sebastian Fitzek entstand, vorlesen. Dazu startet der Vorverkauf nach den Sommerferien. Die Stadt Iserlohn wird rechtzeitig darüber informieren.

Informationen zum Ticketverkauf und zur Freischaltung der Herbst-Sonderreihe finden sich auf der Seite www.mordamhellweg.de. Dort können Karten auch direkt bestellt werden. Einige der Veranstaltungen waren bereits 2020 im Vorverkauf, bevor „Mord am Hellweg“ pandemiebedingt verschoben wurde. Für diese Lesungen erworbene Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit, teilt die Stadt mit.

