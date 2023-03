Müllabfuhr verschiebt sich in Iserlohn wegen Ostern

Iserlohn/Letmathe. Vorgezogen oder nach hinten geschoben werden die Abfuhrtermine für Müll, Sperrmüll und Elektrogroßgeräte in Iserlohn.

Wegen der bevorstehenden Osterfeiertage gibt es Veränderungen bei den Abfuhrterminen, sowohl für die Mülltonnen als auch bei der Abfuhr von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten, teilt die Stadt Iserlohn mit.

Restmüll-, Wertstoff- und Altpapiertonnen

Wegen Karfreitag wird die Abfuhr in der 14. Kalenderwoche jeweils um einen Werktag vor­gezogen. Die eigentlich am Montag, 3. April, stattfindende Abfuhr wird also bereits am Samstag, 1. April, durchgeführt, die für Dienstag am Montag usw. Die Abfuhr von Freitag, 7. April, findet bereits am Donners­tag, 6. April, statt. Wegen Ostermontag wird die Abfuhr in der 15. Kalenderwoche dann jeweils um einen Werktag nach hinten geschoben. Die eigentlich am Montag, 10. April, stattfindende Abfuhr wird am Dienstag, 11. April, nachgeholt usw. Die Abfuhr von Freitag, 14. April, wird am Samstag, 15. April, nachgeholt.

Sperrmüll und Elektrogroßgeräte

Die Termine für die normalerweise freitags stattfindende Sperrmüllabfuhr verschieben sich in der Woche vor Ostern auf Donnerstag, 6. April, und in der Woche nach Ostern auf Samstag, 15. April. Elektrogroßgeräte werden in der Woche nach Ostern am Freitag, 14. April, abgeholt.

Alle Informationen dazu finden Interessierte auch im Abfallkalender der Stadt Iserlohn sowie auf der Internetseite des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung unter www.zfa-iserlohn.de.

