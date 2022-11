Müllheizkraftwerk Iserlohn: Radlader geht in Flammen auf

Mit drei Hochleistungslüftern sorgte die Feuerwehr Iserlohn wieder für klare Sicht in der Schlackehalle, in der es gebrannt hatte.

Iserlohn. Die Feuerwehr eilte am Mittwochnachmittag zur Müllverbrennungsanlage in Iserlohn. Denn: Es war kein Abfall, der brannte.

Nicht an jeder Stelle ist es normal, wenn es im Müllheizkraftwerk an der Giesestraße in Iserlohn brennt. Am Mittwochnachmittag hatte gegen 14.35 Uhr in einer Halle ein Radlader Feuer gefangen.

Der Vorfall ereignete sich in der Schlackehalle. Ein Radlader ist dort in Flammen aufgegangen und hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Feuer in der Schlackehalle im Müllheizkraftwerk Iserlohn an der Giesestraße am Mittwoch , 9. November 2022 . Aus ungeklärter Ursache war ein Radlader in Brand geraten. Foto: Carsten Menzel

Beim Verladen von Schlacke, also Resten aus der Müllverbrennung, auf einen Lastwagen sei der Radlader eines externen Unternehmens in Brand geraten, berichteten Geschäftsführer Oliver Doerner und Betriebsleiter Gaston Hoffmann übereinstimmend vor Ort gegenüber der Heimatzeitung. Den ersten Löschangriff habe die betriebseigene Feuerwehr vorgenommen. Zur Verstärkung rückte die Hauptfeuerwache aus und vorsorglich auch die Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr.

Feuerwehr positioniert Hochleistungslüfter

Nachdem die Flammen gelöscht waren, positionierte die Feuerwehr insgesamt drei Hochleistungslüfter vor dem Hallentor, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer im Motorraum des Radladers ausgebrochen; durch die Flammen und die Hitze habe sich dann auch die noch warme Schlacke in der Radladerschaufel entzündet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 30.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn