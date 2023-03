Musikschule Iserlohn: Big Band reist „Back to Basie“

Iserlohn/Letmathe. Count Basie stand im Fokus des Frühjahrskonzerts der Big Bands des Gymnasiums Letmathe und der Musikschule Iserlohn. Und es gab noch einen Gast.

An Jazzpianist und Bandleader Count Basie führt für eine Big Band kein Weg vorbei. Und so widmete die Big Band der Musikschule Iserlohn am Sonntagabend ihr diesjähriges Frühjahrskonzert der Jazz- und Swinggröße. Im Forum des Gymnasiums an der Stenner boten die 17 Musiker unter bewährter Leitung von Vitaly Kiselev in zwei Sets unter dem Motto „Back to Basie“ Lieder der Legende dar.

Es war das erste große Frühjahrskonzert der Big Band nach der Corona-Pandemie und so hatten sich alle, sowohl Musiker als auch Zuhörer, auf das langersehnte Konzert nach 2019 gefreut. Als Vorgruppe eröffnete zunächst die Big Band des Gymnasium Letmathe, ebenfalls unter Leitung von Vitaly Kiselev, den musikalischen Abend. Dabei boten die Nachwuchsmusiker unter anderem „One O´Clock Jump“, eines von Count Basie bekanntesten Werken, dar.

50 Jahre die Jazz-Szene geprägt

Nach dem langanhaltenden Applaus hieß es dann Bühne frei für die Hauptakteure. Die Musiker der Big Band der Musikschule Iserlohn präsentierten zum Start ihres Programms „April in Paris“, ein Hit Basies der selbstverständlich nicht fehlen durfte. Es folgte „It’s oh so nice“ und immer wieder ergriff Vitaly Kiselev zwischendurch als Moderator das Wort, um Wissenswertes zu Basie und den jeweiligen Stücken zu liefern.

Mit seiner eigenen Big Band prägte der Pianist und Bandleader Count Basie seinerzeit über 50 Jahre die Jazzszene in den Vereinigten Staaten. Da Basie selbst sehr eng mit Frank Sinatra zusammenarbeitete, hatte sich auch die heimische Big Band einen Sänger als Gast eingeladen. Wer wäre dafür besser in Frage gekommen, als der Iserlohner Jens Dreesmann. Seitdem Vitaly Kiselev die Leitung der Big Band der Musikschule Iserlohn im Jahr 2021 übernommen hat, gab es bereits mehrere kleine Kooperationen mit Dreesmann.

Im ersten Teil des Programms erklang gemeinsam „Where and when“ und „I’m gonna sit right down“. Auch im zweiten Teil wurden gemeinsam mit „I’ve got you“, „I only have eyes for you“ und „More“ sowie „Learning the Blues“ vier Lieder zu Gehör gebracht.

Vorbereitung lief seit September

Aber auch rein instrumental begeisterte die Big Band ihr Publikum mit weiteren bekannten Instrumentalwerken aus dem Repertoire der Count Basie-Big Band wie beispielsweise „Fun Time“ und auch „Switch in Time“.

Seit September hatte sich die Big Band auf das Frühjahrskonzert vorbereitet, die intensive Phase begann dann schließlich im Januar. Und all die Mühen machten sich letztendlich bezahlt.

Das Publikum ließ die Musiker nach tosendem Beifall nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Nochmals präsentierte sich die Big Band dabei mit Sänger Jens Dreesmann und stimmte „The Tender Trap“ an.

