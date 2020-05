Musikschule öffnet am Montag

Alles hängt noch von der Materiallieferung ab. Denn Paul Breidenstein möchte es zum Nach-Corona-Start der Musikschule nicht bei den vom Land auferlegten Schutzmaßnahmen belassen, sondern zusätzlich alle Unterrichtsräume mit großflächigen mobilen und transparenten Wänden als Spuckschutz ausstatten. Gestern waren die Materialien dafür noch nicht angekommen. Wenn alles glatt läuft, wovon auszugehen sei, und die Lieferung bis Montagmorgen eintrifft, soll am Montagnachmittag der Unterrichtsbetrieb wieder starten.

„Sorgfalt bringt Sicherheit“ lautet der Wahlspruch

„Wir hätten theoretisch auch schon letzte Wochen damit beginnen können“, sagt der Musikschulleiter. Denn die Auflagen des Landes sehen zum einen die üblichen Hygiene-Vorschriften mit Mundschutz, Händewaschen vor und nach dem Unterricht und Desinfektionsmittelspendern vor. Zum anderen werden für die Abstandsregeln im Einzelunterricht fünf Quadratmeter pro Person beziehungsweise zehn Quadratmeter bei Bläsern und Sängern gefordert, was bei den geräumigen Villen der Musikschule an der Gartenstraße und der Von-der-Kuhlen-Straße in Letmathe sowie auch in den Probenräumen an der Oberen Mühle in nahezu allen Räumen mühelos eingehalten werde.

„Sorgfalt bringt Sicherheit“ lautet aber der Musikschul-Wahlspruch in Corona-Zeiten. „Wir haben für uns beschlossen, dass Ruhe und eine sehr hohe Sicherheit besser sind als eine schnelle Öffnung“, gibt Paul Breidenstein die Haltung des Kollegiums nach den vielen Besprechungen wieder. Deswegen gehe man nun mit den georderten Stellwänden und anderen weitergehenden Maßnahmen weit über das geforderte Maß hinaus. Mit transparenten Roll-Ups vom „Flyeralarm“ zwischen den Klavieren (alle Klavierräume wurden kurzfristig mit zwei Instrumenten ausgestattet) und rollbaren Garderoben, die mit transparenten Duschvorhängen bespannt werden, hat die Musikschule dafür durchaus kreative Lösungen Marke Eigenbau gefunden.

So soll grundsätzlich Abstand gewahrt werden. Ebenso grundsätzlich sei es aber aus medizinischer Sicht auch unproblematisch, als Lehrer mal kurz ein Schülerinstrument zu stimmen oder aus anderen Gründen anzufassen, wenn man denn die Hygiene-Vorschriften mit Händewaschen und Desinfektion einhält. Wichtiger sei es, den Publikumsverkehr in den Gebäuden so gering wie möglich zu halten. Dazu bleiben die Sekretariate geschlossen, Schüler sollen erst zum Unterrichtsbeginn das Haus betreten und schon einige Minuten vor Unterrichtsende wieder verlassen, Begleitpersonen sollen draußen bleiben und in den Häusern wird der Begegnungsverkehr auf Fluren und Treppen durch klare Laufwege minimiert.

Und ganz wichtig: Wenn sich Schüler bei alledem nicht wohlfühlen, soll auch weiterhin Fern-Unterricht per Smartphone möglich sein. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die allermeisten Schüler über die Rückkehr zum Face-to-Face-Unterricht freuen.

Das alles gilt zunächst nur für den instrumentalen Einzelunterricht. Wann und wie Gruppenunterricht und Ensemblespiel bis hin zur Bigband- und Orchesterprobe wieder möglich seien, sei noch nicht abzuschätzen, sagt Paul Breidenstein. Auch inwiefern die schon ab Montag erlaubten kleineren Konzerte im Freien eine Option für die Ensembles sein könnten, sei unklar, solange der Probenbetrieb noch nicht wieder im Gange ist. „Das alles hängt ja auch davon ab, wie sich die Infektionszahlen jetzt entwickeln“, sagt Paul Breidenstein. „Wir werden immer wieder zwischen dem Höchstmaß an medizinischer Sicherheit und einem für alle akzeptablen Restrisiko abwägen müssen.“ Wenn die Infektionszahlen nicht wieder ansteigen, könne er sich aber durchaus die Wiederaufnahme von Orchester-, Bigband- oder auch Chorproben vorstellen.

Gleiches gilt für die Internationalen Herbsttage für Musik, die Anfang September zu den ersten Veranstaltungen im Parktheater gehören. „Es wäre schlimm, wenn im September vieles wieder erlaubt ist, und wir nichts geplant hätten“, begründet Breidenstein seinen Entschluss, die Herbsttage ganz normal zu planen – auch wenn er am Ende das Kartenkontingent für das Eröffnungskonzert reduzieren oder den Meisterkurs verkleinern muss.