Muss ein Iserlohner zum Impfen nach Lüdenscheid oder nicht?

Das Impfzentrum in Hagen im Wartemodus – es ist wohl in der Tat nicht ganz unmöglich, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus Iserlohn dort den segensreichen „Pieks“ bekommen könnten.

Iserlohn/Düsseldorf. Ministerium sagt, dass es in bestimmten Situationen passieren kann, dass das Impfen auch in Hagen klappen könnte.

Auch zu Beginn dieser Woche reißen die Leser-Anrufe über gescheiterte und holprige Anmeldeversuche für Impftermine nicht ab. Und immer wieder mit dabei auch die Hinweise, dass Freunde und Verwandte der Anruferinnen und Anrufer mühelos in Nachbarstädten wie Hagen und Kreisen wie Unna eine Terminzusage erhalten hätten. Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe hatte in der letzten Woche noch erklärt, dass dieser Fall nicht vorgesehen sei und auch nicht funktioniere, zumal das die Menge der vorgesehenen Impfdosen für die jeweilige Bevölkerung in den einzelnen Kreis und kreisfreie Städten in ein Missverhältnis bringen würde.

Und doch staunt man, wenn zum Beispiel IKZ-Leser Günther Köpping nach seiner Schilderung der missglückten Versuche, für sich und seine Frau in Lüdenscheid einen gemeinsamen Termin zu bekommen, berichtet: „Gestern erfuhr ich von einer Freundin, dass sie auch in Hagen einen Termin hat! Einzusehen ist, dass wir schneller und besser nach Hagen, Wasserloses Tal (Impfzentrum Hagen), kommen!“

Zeit also für eine Nachfrage im Landesgesundheitsministerium (MAGS) in Düsseldorf. Die Antwort von Ministeriumssprecher Axel Birkenkämper ist dann am Ende nicht ganz frei von einer Überraschung. Er schreibt: „Grundsätzlich gilt das Wohnortprinzip. Das bedeutet, dass die entsprechend berechtigten Personengruppen bzw. Menschen sich in dem Impfzen­trum ihrer (kreisfreien) Stadt bzw. ihres Kreises impfen lassen sollen, zumal die Bedarfsabfrage an Impfstoff kommunalscharf erfolgt, und demzufolge auch die Impfstofflieferungen auf den Bedarf vor Ort zugeschnitten sind.

Computer könnte Ausgleich der Lieferungen ermöglichen

Was die Personengruppe der über 80-Jährigen betrifft, kann es in Einzelfällen jedoch dazu kommen, dass diese Termine in den Impfzen­tren einer anderen (kreisfreien) Stadt bzw. eines anderen Kreises erhalten. Das MAGS hat hier vorgegeben, dass aus der derzeit in den Impfzentren zur Impfung berechtigten Gruppe der über 80-Jährigen keine Personen abgewiesen werden sollen, wenn der amtlich gemeldete Wohnort der Person nicht mit dem Einzugsbereich des jeweiligen Impfzentrums übereinstimmt, sofern es sich um eine Person mit Erst- oder Zweitwohnwohnsitz in Nordrhein-Westfalen handelt. Die Terminmanagement-Software der Kassenärztlichen Vereinigungen ist so programmiert, dass hier ggfs. auch Ausgleichlieferungen durch das MAGS an die jeweiligen Kreise/(kreisfreien) Städte erfolgen.“