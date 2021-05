Muttertag bringt Sonne und Lockerungen für Immune

Am ersten warmen Maitag entfliehen Iserlohner dem Lockdown, hier am Seilersee. Corona-Immune werden seit Sonntag laut Kreis bei der Zahl der Personen in Gruppen nicht mehr mitgezählt.

Iserlohn. Nach langer Kälte genossen Iserlohner am Sonntag das sommerliche Wetter – für Immune sind seit gestern zudem die Kontaktbeschränkungen gelockert.

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen haben am Sonntag nach der frostigen ersten Maiwoche für viele Menschen im Lockdown die Erlösung gebracht. Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählte der Seilersee, wo sich ein bunter Querschnitt der Iserlohner Bevölkerung tummelte: Senioren und Familien mit Kindern ebenso wie Jugendliche und Paare im mittleren Alter.

Ebenso breitgefächert die Aktivitäten: Spazieren, walken, joggen, radfahren, inlineskaten, Eis essen, Kaffee und heiße Waffeln „to go“ verzehren, auf Parkbänken die Sonne genießen, fotografieren, Blütenpracht bestaunen, Vögel beobachten . . . vor allem die Kanadagänse mit ihren fluffigen Küken zogen viel Aufmerksamkeit auf sich.

Um 0 Uhr waren in der Nacht auf Sonntag laut Kreis die neuen Freiheiten für vollständig Geimpfte und Genesene in Kraft getreten, diese konnten also zum ersten Mal seit Monaten ohne Sorge vor Geldstrafen auch in Gruppen draußen unterwegs sein. Zu empfehlen ist es jedoch, eine entsprechende Bescheinigung bei sich zu tragen: Das Ordnungsamt war unterwegs und kontrollierte stichprobenartig.

