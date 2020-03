MVG sperrt den Vordereinstieg in Bussen

Iserlohn. Zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern sperrt die MVG ab Samstag, 14. März den Vordereinstieg in ihre Linienbusse.

Dies gilt auch für die Busse der privaten Auftragsunternehmer der MVG. Fahrgäste nutzen bitte die zweite oder dritte Tür für den Ein- und Ausstieg. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Coronavirus beim Ticketverkauf sowohl für Fahrer als auch für die Fahrgäste minimiert werden. Tickets werden im Bus bis auf Weiteres nicht verkauft. Dennoch gilt die Ticketpflicht. Die MVG bittet ihre Fahrgäste, die nicht über ein Abonnement verfügen, sich vor Fahrtantritt ein Ticket zu kaufen. Diese sind erhältlich in den Kundencentern der MVG in Iserlohn und Lüdenscheid, in den Vorverkaufsstellen sowie an den Ticketautomaten an den Bahnhöfen und per MVG Ticket-App.

Da die Schulen im Märkischen Kreis ab Mittwoch, 18. März, geschlossen bleiben, wird das gesamte Verkehrsangebot der MVG nach dem Ferienplan gefahren – ebenfalls ab 18. März. Der Ferienplan gilt zunächst bis zum 19. April dieses Jahres. Er ist in den Fahrplanbüchern und Aushangfahrplänen mit der Fußnote „12“ gekennzeichnet. Montag und Dienstag (16. und 17. März) fahren die Busse der MVG und ihrer privaten Auftragnehmer nach dem regulären Fahrplan an Schultagen, da die Schulen an beiden Tagen eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler anbieten.