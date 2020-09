MVG warnt vor Einschränkungen durch Streik

Iserlohn. Teilweise ganztägig keine Fahrten am Dienstag.

Am Dienstag, 29., und am Mittwoch, 30. September, wird es aufgrund des Streiks im Öffentlichen Dienst bei der MVG auf vielen Strecken im Märkischen Kreis ganztägig zur Einstellung des Fahrbetriebs kommen. Dies teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Aktuell sei noch nicht absehbar, wie viele MVG-Mitarbeiter und Mitarbeiter der Unternehmen, die im Auftrag der MVG unterwegs sind, am Streik teilnehmen werden.

Für die Linien von Auftragnehmern (Linie 1 bis Linie 9) wird von der MVG keine Gewähr übernommen, da nicht bekannt ist, inwieweit sich die Auftragnehmer am Streik beteiligen würden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei stattfindenden Fahrten in eine Richtung die Rückfahrt nicht zwangsläufig gewährleistet sei. Bedingt durch den Streik können auch die telefonische Erreichbarkeit der MVG und die Öffnung der Kunden-Center in Iserlohn und Lüdenscheid eingeschränkt sein.

Das Unternehmen empfiehlt, für weitere Informationen die Homepage des Unternehmens im Auge zu behalten.