Nach Cyberangriff: Das erwartet Verkehrssünder in Iserlohn

Iserlohn Der Cyberangriff auf Südwestfalen IT beeinträchtigt auch das Thema Bußgelder. Darauf müssen sich Verkehrssünder in Iserlohn jetzt einstellen.

Es war die Nacht auf den 30. Oktober, als ein Cyberangriff den Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) traf, mit weitreichenden Folgen für 72 Kommunen, darunter die Stadt Iserlohn. Einer unter vielen Bereichen, in denen es derzeit Beeinträchtigungen gibt, ist dabei das Abarbeiten von Bußgeldverfahren. „Wir können Verstöße weiter erfassen, aber nicht in die vorgesehene Software übertragen“, erklärt auf Nachfrage der für die Themen Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr und IT-Services zuständige Ressortleiter Christian Eichhorn.

Kein Freibrief für Verkehrssünder in Iserlohn

Ein Freibrief für Verkehrssünder sei dies allerdings nicht. „Das wäre auch eine Katastrophe“, so Eichhorn. Auch die Handgeräte der Ordnungsamtsmitarbeiter hätten eine große Speicherkapazität, zudem gebe es gegebenenfalls die Möglichkeit zur Zwischenspeicherung, bis SIT die notwendigen Anwendungen wieder an den Start bringen kann.

Wir können Verstöße weiter erfassen, aber nicht in die vorgesehene Software übertragen. Wir sind aktuell gehandicapt, ganz klar. Christian Eichhorn, Ressortleiter Bürger- und IT-Services

Bußgelder für Falschparken, Blitzer und Co. sollen also weiter kommen – nur wann, ist unklar. Dies kann für einfache „Knöllchen“-Delikte gelten, gegebenenfalls aber auch für schwerere Verstöße wie Rasen mit möglichem Führerscheinentzug. „Die Bürger werden auch hier Geduld brauchen“, sagt Eichhorn. Und ein gutes Gedächtnis, wenn denn Bußgelder gegebenenfalls Monate nach der Verursachung eintreffen. Die nötigen Systeme seien schlicht nicht verfügbar. „Wir sind aktuell gehandicapt, ganz klar“, so Eichhorn weiter.

+++ Lesen Sie auch: Das ist der Stand bei der Baustelle Schlesische Straße in Iserlohn +++

Bei der Stadt Witten, führt der Ressortleiter weiter aus, habe es nach einer vergleichbaren Cyberattacke rund ein Jahr gedauert, bis alle Systeme wieder fehlerfrei liefen. Bestimmte Verfahren müssten darum nun nach Wichtigkeit sortiert werden. „Wir können natürlich nicht ein Jahr lang keine Ausweise ausgeben.“

Südwestfalen IT muss nun eine Prioritätenliste vorlegen

Die Stadt selbst habe ihre Vorstellungen, was eine Priorisierung anbelangt, an SIT übermittelt. Das Finanzsystem (Steuern etc.), Melde- und Passverfahren, die Kommunale Datenverarbeitung Soziales und erst dann der Bereich Ordnungswidrigkeiten und Co. – in dieser Reihenfolge würde man selbst gern die Prioritäten setzen.

Der Umzug des Bürgerservice ist abgeschlossen (Eingang Theodor-Heuss-Ring/Postadresse Werner-Jacobi-Platz), geöffnet wird aufgrund des Cyberangriffs aber erst später. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

„Die Gesamtpriorität setzt aber SIT“, sagt Eichhorn, das bekanntlich nun für 72 Kommunen die Schäden und Beeinträchtigungen so niedrig wie möglich halten muss. Der Kreis, der unter anderem für Zulassungen zuständig ist und ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchführen lässt, könnte hier beispielsweise andere Prioritäten haben.

Eine absehbare Lösungsperspektive – „das ist das, worauf wir gerade warten“, sagt Eichhorn. „Wir brauchen die Systeme dringend.“ Man warte nun auf einen Zeitplan, den SIT bekanntgeben müsse.

+++ Auch interessant: Das wurde bei der Kreissynode in Iserlohn beschlossen +++

Bis dahin muss sich irgendwie beholfen werden. Beim Standesamt etwa werden vorläufige Urkunden ausgestellt. Hochzeiten, die angemeldet waren, können noch durchgeführt werden. Nur neue anmelden – das geht derzeit nicht. Gleiches gilt für neue und bereits bestellte Pässe. Auch der Bürgerservice, dessen Umzug zum Werner-Jacobi-Platz abgeschlossen ist, kann aufgrund der Software-Problematik derzeit noch nicht öffnen. „Bisher haben die Bürger aber ein Riesenverständnis für uns“, sieht Eichhorn immerhin etwas Positives in der Krise.

Polizei ist von der Problematik nur indirekt betroffen

Bei der Polizei indes, die ja ebenfalls Bußgelder für Verkehrssünder verhängt, ist man von der IT-Problematik nur indirekt betroffen, wie Sprecher Christof Hüls erklärt: Verfahren würden weiter normal erfasst und dann an die Bußgeldstelle des Kreises weitergeleitet. Diese allerdings arbeitet wie die Stadt mit SIT-Anwendungen. Auch hier gilt für „Knöllchen“ also: aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn