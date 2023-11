Nach Cyberangriff: „Ersatz-Homepage“ der Stadt Iserlohn

Iserlohn/Letmathe Die Stadt Iserlohn hat übergangsweise eine neue Internetseite freigeschaltet. Diese Funktionen sind dabei für Besucher zugänglich.

Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) hatte die Stadt Iserlohn im Rahmen ihrer Notfall-Planungen zeitnah eine Internetseite mit Kontakt-Informationen und Nachrichten unter der Adresse www.bcm-iserlohn.de freigeschaltet, die kontinuierlich ergänzt wird.

So finden sich dort Notfall-E-Mail-Adressen und -telefonnummern sowie Pressemitteilungen rund um die Folgen des Systemausfalls. Nach und nach werden weitere Telefon-Durchwahlen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugefügt. Außerdem gibt es jetzt die zentrale E-Mail-Adresse info@bcm-iserlohn.de, unter der Bürgerinnen und Bürger ihre Anfragen an die Stadtverwaltung schicken können. Die eingehenden E-Mails werden dann innerhalb der Verwaltung an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Ab sofort zu finden sind auf der genannten Seite auch die Stellenausschreibungen der Stadt Iserlohn. Über einen Link ist das von der SIT unabhängige Portal zu erreichen, in dem sich Interessierte direkt online bei der Stadt bewerben können. Nach und nach sollen weitere unabhängige Online-Dienste folgen.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn