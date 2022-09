Nach Eklat: Vorsitzender des Integrationsrats tritt zurück

Iserlohn. Der Integrationsrat hat in Iserlohn zuletzt mehr Skandale verursacht, als das Zusammenleben zu fördern. Jetzt zieht der Vorsitzende Konsequenzen.

Marco Cocco ist als Vorsitzender des Integrationsrats in Iserlohn zurückgetreten, wie er am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte. Gründe für den Rücktritt führte er nicht an. Das Gremium, das das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Iserlohn fördern soll, ist seit Monaten stark zerstritten. In diesem Zusammenhang wurden immer wieder auch Vorwürfe gegen den bisherigen Vorsitzenden laut.

Cocco erklärt nun, dass ihm die Zusammenarbeit mit den Migranten-Organisationen und religiösen Gruppen immer noch Spaß mache und er für Projektarbeit und die gemeinsame Erarbeitung von Problemlösungen weiter ansprechbar sei. „Seine Energie“, so heißt es in der Mitteilung, „möchte er nun aber auf anderen Wegen auf die Straßen, Plätze und in die Köpfe Iserlohns bringen.“ Was dies konkret bedeutet, lässt er offen. „Ich freue mich, dass ich für die Arbeit für und mit Menschen mit Migrationshintergrund als zuverlässiger Ansprechpartner wahrgenommen werde und bleibe das gern auch in Zukunft“, wird der Letmather zitiert.

Eklat um abgebrochene Sitzung im Juni

Marco Cocco bedankt sich ausdrücklich bei Gökhan Gawlitza, der im März die Geschäftsführung des Integrationsrats übernommen hat: „Die Zusammenarbeit mit Herrn Gawlitza ist konstruktiv und zielgerichtet. Mein:e Nachfolger:in hat mit ihm einen engagierten Mitstreiter für die Sache des Integrationsrats, ihr oder ihm wünsche ich für den Vorsitz stets ein glückliches Händchen.“

Seit März 2021 stand der SPD-Lokalpolitiker dem Integrationsrat vor. Im Juni war es zum Eklat gekommen, als eine Sitzung abgebrochen werden musste. Einige Mitglieder kritisierten den Vorsitzenden damals scharf, weil er den Termin nicht gut genug vorbereitet habe und stellten infrage, dass er der Aufgabe gewachsen sei. Bei der anschließenden Sondersitzung vor gut zwei Wochen fehlte Marco Cocco dann krankheitsbedingt.

