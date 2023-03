Nach langer Baustelle: Altstadt in Iserlohn ist wieder frei

Iserlohn. Fast zwei Monate sorgte eine Baustelle in der Iserlohner Altstadt für lange Staus auf den umliegenden Straßen. Damit ist jetzt Schluss.

Schluss mit den langen Staus, die in den vergangenen Wochen durch die Baustelle in der Altstadt in Iserlohn hervorgerufen wurden. Dort hatte die Stadtwerke Iserlohn marode Gasanschlüsse wieder auf Vordermann gebracht. In dem Atemzug wurden auch direkt die Strom- und Wasseranschlüsse in Angriff genommen, damit eine erneute Baustelle in kurzer Zeit nicht notwendig sein wird. Thomas Armoneit, Technischer Leiter der Stadtwerke Iserlohn, war zunächst von einer zweimonatigen Baumaßnahme ausgegangen. Acht Wochen später ist der Verkehr wieder frei und die Umleitungen entfallen.

