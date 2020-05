Nach vermeintlicher Unfallflucht kommt der Knacks

Iserlohn/Hagen. 69-jähriger, in dessen Wohnung der Großbrand am Kurt-Schumacher-Ring ausbrach, sah sich nach „Prozesswelle ohne Ende“ als Opfer des Staates.

Wie war der geistige Zustand des 69-jährigen Mieters, bevor es in der Nacht zum 2. Dezember 2019 zur Explosion in seiner Wohnung und dem Großbrand kam, der das Wohn- und Geschäftshaus am Kurt-Schumacher-Ring 20 zerstörte? Diese Frage stand am Donnerstag im Mittelpunkt des dritten Verhandlungstages am Hagener Landgericht, wo sich der Iserlohner unter anderem wegen versuchten Mordes in elf Fällen verantworten muss.

Bis zu einem Vorfall, der rund 13 Jahre zurückliegt, sei der Mitte der neunziger Jahre aus Sarajevo gekommene Flüchtling „bestens integriert“ gewesen, berichtete seine Vermieterin. Dem studierten Künstler und Musiker gab die Galeristin und Einzelhändlerin, die 1995 ihr Geschäft für Möbel und Kunst eröffnete, gerne die kleine Wohnung. In den Folgejahren sei er im Spielmannszug der Schützen der beste Musiker gewesen, habe Saxophon-Unterricht gegeben, unter anderem seiner späteren Frau, die auch Kundin in dem Geschäft gewesen sei.

Dann jedoch habe es diesen Unfall gegeben, an dem der heute 69-Jährige gar nicht beteiligt gewesen sei, der aber sein gesamtes Leben geändert habe. Als er den Chef seiner Frau zum Bahnhof gebracht habe, sei er an einem verunglückten BMW vorbeigekommen, habe die Polizei alarmiert und sei aber, die Zeit im Nacken, weitergefahren – weswegen gegen ihn wegen Unfallflucht ermittelt und er letztlich auch verurteilt wurde. Nach einer „Prozesswelle ohne Ende“ habe es eine „völlige Wesensänderung“ gegeben, er sei stets barfuß rumgelaufen: „Weil der Staat ihn ausgezogen habe.“ Seine Ehe sei letztlich daran zerbrochen, dass er „superstur“ und „uneinsichtig“ gewesen sei und das Unrecht nicht habe hinnehmen wollen, sondern sich als Opfer des Staates gesehen habe, an den er geglaubt hätte. Unter anderem in der Bibel habe er Halt gesucht, und einmal mit einem Kreuz auf dem Marktplatz stehend angedroht, sich umzubringen, was letztlich wohl dazu geführt habe, dass er unter gesetzliche Betreuung kam.

Im August 2019 schien alles wieder in Ordnung zu sein

Da der zuständige Rechtsanwalt in Menden saß, habe er zwei Jahre lang für jeden Bargeldbetrag mit dem Bus dorthin fahren müssen, weswegen sie die Betreuung übernommen habe. „Aber nur für ein Jahr, das musste ich meinem Mann versprechen“, sagte die Vermieterin, die „sehr sozial eingestellt“ sei, wie auch ihr Ehemann gestern ausführte. Er hatte seine spätere Frau und damit auch den Angeklagten erst nach dem Vorfall kennengelernt: Eher ungepflegt und aufdringlich gegenüber Kunden und damit geschäftsschädigend sei der gewesen – bis zum August 2019, als er plötzlich mit Anzug, Hut und Brille mehr „wie ein Hipster in Kreuzberg“ gewirkt habe und den Eindruck erweckte, „ins Leben zurückkehren zu wollen“. Auf Suizidgedanken habe nichts hingedeutet.

Dass der Angeklagte indes nun von seinem Recht zu schweigen Gebrauch macht, kann seine Vermieterin nicht nachvollziehen. Sie brachte Fotos vom inzwischen völlig entkernten Gebäude mit, um dem 69-Jährigen das ganze Ausmaß vor Augen zu führen, der dann auch niedergeschlagen wirkte. „Das Haus ist nur noch eine Ruine, alle Bewohner haben restlos alles verloren.“ Wie hoch der Gesamtschaden sei, könne sie nicht sagen, da das Gutachten noch erstellt und der Wiederaufbau in Abstimmung mit dem Denkmalschutz geplant werde.

Allein in einer der acht Wohnungen liegt aber der von einer Versicherung abgesicherte Schaden bei 137.000 Euro, wie die direkte Nachbarin berichtete. Während die Galeristin und ihr Mann den Angeklagten in der Zeit vor dem Brand kaum gesehen hatten, war der Seniorin, die am 2. Dezember 80 Jahre alt wurde, und ihrem Mann Mitte Oktober 2019 aufgefallen, dass mit dem ansonsten immer sehr freundlichen und hilfsbereiten Nachbarn nach seiner Rückkehr aus einem Urlaub in seiner Heimat „wieder etwas nicht stimmt“. Er habe „wirres Zeug“ gesprochen, und das habe auch der im Haus wohnende Neffe der Vermieterin bestätigt.

Der Prozess wird am 16. Juni fortgesetzt.