Nachts erwacht die Stadt zum Leben

Angefangen hatte es vor etwa einem Monat mit einem neuen Abflussrohr, das sich plötzlich quer durch eins der großen Graffiti an der Fabrik Kissing & Möllmann zog. „Ich muss hier ja ständig mit allem rechnen“, sagt Toni di Lorenzo, der Künstler aus der Fabrik, der das alte Gemäuer vom Radweg aus gesehen großflächig besprüht und bemalt hat. Die Fabrik ist eine Dauerbaustelle und er hat schon so manche Überraschung an seinen Kunstwerken erlebt.

Das störende Rohr von vor einem Monat war zwar nur eine Kleinigkeit, aber dennoch der Start für eine erste Ausbesserungsarbeit, aus der inzwischen ein echtes Mammutprojekt geworden ist. Es sei dingend nötig geworden, die Sprühdosen und Pinsel mal wieder herauszuholen, weil es an den älteren Bildern auf dem unverputzten Mauerwerk hier und da abblätterte und die Sonne die Farben ausbleichen lässt. Und wie so oft zuvor hat es Toni di Lorenzo voll und ganz gepackt. Seit einem Monat ist er – auch dank des anhaltend guten Wetters – täglich bis in die späten Abendstunden an der Arbeit und lässt derzeit eine in grellen Lichtern strahlende Großstadt bei Nacht entstehen.

Lichter der Großstadt erstrahlen im Schwarzlicht

Der Trick auch an diesem Riesen-Gemälde: Es sieht tagsüber gut aus, entfaltet aber erst bei Dunkelheit wegen der fluoreszierenden Farben im Schein der Schwarzlichtscheinwerfer seine umwerfende Wirkung. Dann verschwinden die Fabrikmauern mit ihren Stahltüren, Fenstern, Geländern, Bauzäunen und Mauerfugen und die Kunstwerke treten grell leuchtend hervor und geben all ihre kleinen Details preis – regelrechte Wimmelbilder mit zig versteckten Kleinigkeiten und fantasievollen Einfällen.

Seit etwa einem Monat ist Toni di Lorenzo täglich an der Arbeit, um die Fabrikmauern großflächig zu bemalen. Foto: Max Winkler

Die bereits fertigen Großbilder an der Fassade sind dafür die besten Beispiele. Vom Radweg aus gesehen rechts der ehemaligen Eisenbahn-Einfahrt plätschert ein Wasserfall aus dem Maul eines Berges herab, im Fabrikdurchgang, den man heute leider nicht mehr sehen kann, weil die Fabrik vom Radweg aus nicht mehr zugänglich ist, tut sich eine fluoreszierende Unterwasserwelt auf.

Und links an der Wand entlang des Radweges ist im vergangenen Sommer auf einer Fläche von rund 30 Mal sieben Metern eine Berglandschaft mit Wäldern und Gewässern entstanden, in der di Lorenzo nicht nur einige Fantasy- und Fabelwesen, sondern auch seine eigene Katze verewigt hat.

Die nun entstehende Stadt ist die bisherige Krönung der Fabrikmalerei. Mit Einbruch der Dunkelheit treten die Silhouetten der Gebäude vor leuchtendem Vollmond-Nachthimmel hervor, die Stadt wird im Schwarzlicht plastisch zum Leben erweckt. „Das fesselt jeden, der hier vorbeikommt“, freut sich Toni di Lorenzo, der seiner Fantasie mit Pinsel und Sprühdose freien Lauf lässt, über die Reaktionen vieler Passanten auf dem Radweg. Ganz gleich ob Seniorin und Jugendliche, er erntet nur Lob und Anerkennung von den Betrachtern.

Als Tätowierer von der Corona-Krise schwer getroffen

Das großartige Ergebnis und die Wirkung auf die Zuschauer lassen bei ihm auch die mitunter großen Anstrengungen für die Kunst verblassen. Denn wie viel Mühe und Improvisationskunst es kostet, ohne Gerüst und professionelle Ausrüstung im Ein-Mann-Betrieb ganze Fassaden einer alten, unebenen und unverputzten Fabrik zu grundieren und in mehreren Schichten zu bemalen und besprühen, lässt sich nur schwer ermessen.

Wie kostspielig so eine Art der künstlerischen Arbeit ist, stößt Toni di Lorenzo in diesem Jahr aber besonders bitter auf. Denn als selbstständiger Tätowierer gehört er zu den Leidtragenden der Corona-Krise und steht seit über einem Monat ohne Einkommen da.

Passanten unterstützen das monumentale Kunstprojekt

Für sein neues Projekt habe er seine letzten Ersparnisse geopfert und mit allen irgendwie noch zusammengekratzten Farben auch den Improvisationsanteil seiner Arbeit noch einmal erhöht. „Ich muss alles, was ich bekommen kann, irgendwie verwerten“.

Aber auch das lohne sich. Und manchmal steckt ihm auch ein Passant einen Schein für neue Farben zu. „Die Leute wissen das zu schätzen“, sagt er. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sei so ein Kunstwerk für viele ein Lichtblick. Und so wird auch seine futuristische Großstadt weiter wachsen. An Ideen mangelt es jedenfalls nicht: „Da müssen auf jeden Fall auch noch fliegende Autos rein“, sagt di Lorenzo, der bei jedem Blick auf sein Werk vor Inspiration zu sprühen scheint.