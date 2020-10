Nächstes Kapitel der „Markt-Geschichte“

Die längere Geschichte zur Erweiterung der Fußgängerzone am Markt geht in die nächste Runde. Nachdem sich der Verkehrsausschuss auf Antrag der Fraktion Die Linke bereits 2018 mit dem Thema beschäftigt hatte und es im Juli 2019 eigentlich beschlossene Sache war, die Einfahrt im Bereich Wasserstraße/Einfahrt Tiefgarage Commerzbank mit Pollern abzusperren, wurde die Entscheidung kurz vor der Umsetzung wieder rückgängig gemacht. Ursache nach damaliger Erklärung der Stadt: „Im Zuge der Abstimmung über die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anwohner wurden insbesondere baurechtliche Aspekte an die Verwaltung herangetragen, die noch geklärt werden müssen. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Flächen mit besondererZweckbestimmung

Nachdem nun Reaktionen eingeholt worden sind, kam das Thema in der jüngsten Ratssitzung erneut auf den Tisch, und zwar in Form einer angestrebten Änderung des Bebauungsplanes für den betreffenden Bereich südlich des Theodor-Heuss-Rings vom Katzenpoth im Westen bis zur Laarstraße im Osten und Süden über die Wermingser Straße hinaus.

Für den Bereich des Marktplatzes setzt die 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 196 „Iserlohn Stadtkern“ Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung fest. Entlang der Turmstraße und im zentralen und nordöstlichen Platzbereich lautet die Zweckbestimmung „Fußgängerzone, zeitlich begrenztes Fahrverbot mit Ausnahmeregelung“. Für den westlichen, südlichen und südöstlichen Bereich des Marktplatzes ist eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Gemischt genutzte Verkehrsfläche mit verkehrsberuhigtem Charakter, Fahrrecht für Anlieger“ festgesetzt (Nußstraße, Wasserstraße, Am Dicken Turm).

„Anlass der Bebauungsplanänderung ist der zunehmende Parksuchverkehr, der trotz des Mangels an Stellplätzen in diesem Bereich an der Zufahrt zur Tiefgarage vorbei bis zu der Straße Am Dicken Turm reicht“, heißt es in der zugehörigen Drucksache. Die für die Außengastronomie genutzten Flächen reichten zum Teil bis an die Fahrbahn heran, und der motorisierte Individualverkehr wirke hier störend und werde oftmals als eine Gefahr wahrgenommen. Ziel der Bebauungsplanänderung sei es, die Funktion des Marktplatzes als Bestandteil der Fußgängerzone und als etablierten Standort für ein vielfältiges gastronomisches Angebot zu stärken, indem hinter der Tiefgaragenzufahrt die Befahrung der Straßen Wasserstraße und Am Dicken Turm ausschließlich mit Ausnahmeregelungen ermöglicht wird.

Die Planungen, schreibt Stadtbaurat Thomas Grote in der Drucksache, seien von den ansässigen Betrieben überwiegend positiv beurteilt worden; der nächste Schritt ist nun die öffentliche Auslegung des Entwurfs, erst danach kann die nächste Folge dieser längeren Geschichte weitergeschrieben werden.