Neue Asphaltdecke am Iserlohner Ortsausgang bald fertig

Iserlohn. An der Einmündung Bismarckstraße gehen die Straßenbauarbeiten jetzt in die Endphase.

Die mit der Einrichtung der Gesamtschule am Seilersee verbundene „verkehrliche Verbesserung“ des Areals bringt in dieser Woche für die Autofahrer zunächst Verschlechterungen mit sich – doch das Ende der Maßnahme ist absehbar.

Seit Montagvormittag regeln Baustellenampeln den Verkehr im Ortseingangsbereich aus Richtung Hemer dort, wo die Bismarckstraße zur Gesamtschule und zu den Kleingärten am Seilersee abzweigt. Der Verkehr fließt in dem Bereich vorübergehend einspurig. Ein kleines Stück in Richtung Innenstadt, ein großes Stück in Richtung Hemer reicht der zu erneuernde Bereich. Die alten Fahrbahndecken waren bereits in der vergangenen Woche abgefräst worden, nun werden sie neu aufgebracht – zunächst in der Bismarckstraße, die ohnehin seit April bis zum Abzweig im Bereich des Spielplatzes im Rahmen der Arbeiten komplett neu gebaut worden ist. Am Dienstag, 4. August, so berichtete es der städtische Bauleiter Alexander Sprung, soll im Ramen der Asphaltierung auch die Einmündung bis in die Mendener Straße hinein fertiggestellt werden. Ab Mittwoch wird dann die Fahrbahn in Richtung Iserlohn-Innenstadt erneuert, bevor schließlich im letzten Schritt die Fahrbahn in Richtung Hemer folgt. „Es ist fraglich, ob das schon am Freitag passiert oder erst am Montag erledigt werden kann“, sagte Sprung zum weiteren Ablauf. Fest stehe hingegen, dass die Baumaßnahme wie geplant rechtzeitig zum Schulbeginn am Mittwoch abgeschlossen werde.

Nur bei einem Detail müssen die Bauarbeiter später noch einmal ran: Ein sogenannter Pflasterteppich, der den Gehweg vom Schleddenhof auf das Schulgelände optisch über die Straße verlängert, wird zunächst provisorisch asphaltiert und dann in dem Herbstferien gegen das Pflaster ausgetauscht. Das geschieht, damit dieser während der Bauarbeiten nicht durch schwere Maschinen beschädigt wird. Insgesamt zeigt sich Sprung mit dem Ablauf zufrieden: „So war es geplant, so ist es auch geworden.“