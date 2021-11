Neue Freunde für die Oberste Stadtkirche in Iserlohn

Iserlohn. Das Benefizkonzert zur Unterstützung der geplanten Renovierung war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.

Die Oberste Stadtkirche und die Musik: Das gehört untrennbar zusammen. Die großen und oft wegweisenden Aufführungen der Kantorei, die herzerweichenden Musicals der Kinderkantorei, natürlich das Gitarrenfestival, Orgelkonzerte und vieles mehr – an großen Konzertabenden und richtigen Sternstunden mangelt es da nicht. Am Donnerstag hat sich eine weitere dazugesellt: Mit dem Amadeus Guitar Duo, Andreas Hering, Miroslav Nisic, Jenny Meyer und Hanns-Peter Springer waren da ausnahmslos Spitzenkräfte an ihren Instrumenten versammelt, die mitunter atemberaubende Musik geboten haben.

Renovierung wird auch der Musik zugute kommen

Im Mittelpunkt stand bei diesem Konzert aber die Oberste Stadtkirche. Es ging um diese und die Musik und die Menschen, die die Musik in dieser Kirche lieben. Denn durch die anstehende Renovierung soll sich auch die Situation für die Musik noch einmal deutlich verbessern. Albert Henz, der zu den Initiatoren der aufwendigen Renovierungspläne zählt, nannte einige Punkte beim Namen. Bessere Beleuchtung, damit der Posaunenchor die Noten problemlos lesen kann, moderne Elektrik, damit die Kinderkantorei mit ihren Formaten nicht mehr so sehr improvisieren muss, und am Ende vielleicht sogar noch eine Generalüberholung der 50 Jahre alten Schuke-Orgel, die das dringend nötig hat. Was am Ende alles möglich sein wird, entscheidet letztlich auch die Spendenbereitschaft der Iserlohner. Denn auch nachdem die Gemeinde schon mehr als 600.000 Euro an Unterstützung und Eigenmitteln eingesammelt hat, klafft bis zur Erfüllung aller Wünsche noch eine Lücke von rund 700.000 Euro.

Donnernder Applaus im Stehen für alle Mitwirkenden

Die Orgel hatte auch am Donnerstag das letzte Wort, in dem Kantor Hanns-Peter Springer Bachs große Fantasie und Fuge in g-moll in aller Pracht erklingen ließ. Schon zuvor hatten die fünf Interpreten des Abends genau das Feuerwerk der Vielfalt gezündet, das der Organisator des Benefiz-Konzerts, Thomas Kirchhoff, der der Obersten Stadtkirche von klein auf und nicht zuletzt durch die Konzerte seines Gitarren-Festivals verbunden ist, versprochen hatte. Und so, wie Thomas Kirchhoff es liebt, hat jeder und jede für sich in seinem und ihrem Kurzbeitrag ein kleines Spektakel geboten. Er selbst zeigte mit seiner Frau Dale Kavanagh die große Bandbreite der Musik für Gitarren-Duo – erst mit heißen spanischen Rhythmen und dann mit einer hinreißenden Klangmalerei, komponiert von Dale Kavangh.

Der vielfach preisgekrönte Akkordeonist Miroslav Nisic ließ sein Instrument regelrecht fauchen und kreischen und seine Finger so schnell wie Kolibri-Flügel über die Tasten jagen. Jenny Meyer ließ das Publikum in den wunderbar perlenden Harmonien von Debussys „Clair de lune“ auf der Harfe schwelgen. Und der Iserlohner Pianist Andreas Hering bearbeitete den Kirchenflügel bei einer Ungarischen Rhapsodie von Liszt auf eine Art, wie der es vermutlich noch nie erleben durfte.

Alles zusammen war das einfach ein genial gemischter Konzertabend, der das Publikum staunen ließ und am Ende zu langem Applaus im Stehen hinriss. Dass dieses Konzert in der fast voll besetzten Kirche auch eine Art Wiederauferstehung nach der Corona-Pause war, geriet fast in Vergessenheit. Es war aber ein schönes Erlebnis, wieder mit so vielen Menschen in so großer Nähe so tolle Live-Musik zu hören. Wichtiger war an diesem Abend aber, dass wieder ein paar Euro in die Renovierungskasse gespült wurden und die Musik in der Obersten Stadtkirche neue Freunde und Unterstützer gewonnen hat.

