Neue Perspektiven für die Baarstraße

Der Verkehrsausschuss beginnt mit einem Kuriosum: 14 Punkte stehen auf der Tagesordnung, Michael Schmitt (CDU) fordert, gleich sieben davon hinunterzunehmen. Am Ende wird der Streichung von sechs Punkten zugestimmt – es hatte schlicht keine beratungsfähigen Drucksachen der Verwaltung gegeben. Zahlreiche Anträge waren erst kurzfristig eingegangen, die nahende Kommunalwahl wirkt sich augenscheinlich schon beflügelnd auf die Fraktionen aus.

Beschlossen wurde vom Ausschuss, eine Machbarkeitsstudie über die Entwicklungsmöglichkeiten der Baarstraße in Auftrag zu geben. Kostenpunkt: 40.000 Euro. Über Summe und Vorgehen entzündete sich zuvor eine Diskussion zwischen Stadtbaurat Thorsten Grote und Manuel Huff (Die Linke). Letzterer kritisierte das „Gutachter-Unwesen“ und forderte, derlei in der Vergabe kostspielige Studien selber zu organisieren und durch städtische Mitarbeiter planen zu lassen. Gegebenenfalls solle man hierzu eine neue Planerstelle einrichten – angesichts der anstehenden Großprojekte sei der Bedarf da.

Grote verwies auf eine Ratsentscheidung aus der Vergangenheit, wonach die Vergabe-Praxis politischer Auftrag sei, um flexibel zu sein und den Personaletat nicht weiter aufzublähen. „Wenn es anders gewünscht wird, müssen wir diesen Grundsatzbeschluss aufheben.“ Dann allerdings, so gab Grote zu bedenken, müsse man mindestens 50 Prozent mehr Planer beschäftigen.

Ausschreibung der Studie wohl im Sommer des Jahres

Einigkeit bestand indes weitgehend in der Sache. Kreisverkehre sollen an der Baarstraße Priorität erhalten, der Verkehrsfluss verbessert werden. Die Linken hatten zuvor die Prüfung einer durchgängigen Busspur zwischen Gericht- und Seilerseestraße beantragt, auch eine mögliche Freigabe der Spur für Radverkehr. Die SPD forderte in einem Antrag allgemein Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses, in einem anderen die Anbindung des Schulstandortes Nußberg über den Bereich Burgweg/Ortlohnstraße. Die Verwaltung peilt eine Ausschreibung der Studie für Sommer 2020 an.

Auf einhellige Zustimmung traf im Ausschuss das Ansinnen, eine neue Bus-Stadt-Ringlinie („SR 1“) einzurichten und dazu Gespräche mit Märkischem Kreis und Märkischer Verkehrsgesellschaft aufzunehmen. „Und zwar möglichst mit Nachdruck“, wie Nils Koschinsky (FDP) forderte.

Die Linie soll als Ring entlang der Strecke Stadtbahnhof - Innenstadt - Areal Seilersee - Hemberg - Nußberg - Dördel und zurück zum Stadtbahnhof in beide Fahrtrichtungen verlaufen. Die Planung sieht laut Drucksache vor, dass die Linie Montag bis Samstag in beiden Richtungen in der Zeit von 5 bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt fährt. Sonn- und feiertags wird ein Stunden-Takt in der Zeit von 10 bis 23 Uhr angesetzt. Die Fahrzeit soll insgesamt weniger als 30 Minuten betragen. Auch für den Schülerverkehr könnte die Linie Vorteile bringen, heißt es. Und bei Roosters-Spielen könnte die Linie vor und nach dem Spiel punktuell verstärkt werden. Und so beispielsweise auch als Shuttle zwischen Hemberg-Parkplatz und Eissporthalle genutzt werden.

Problem der Anbindung desIserlohner Nordens ungelöst

Marcus Tillmann (Grüne) und Manuel Huff (Linke) gaben trotz allgemeiner Zustimmung zu bedenken, dass das Problem der dürftigen Anbindung des Iserlohner Nordens mit der Linie ungelöst bleibe. Dies sei zwar richtig, „aber ein anderes Thema“, entgegnete Michael Kuprat von der Verwaltung.

Wie berichtet, hatte der Ausschuss zudem die von der Verwaltung angeregte Dauersperrung des Kurt-Schumacher-Rings für den Individualverkehr abgelehnt. „Heute wäre die Sperrung das falsche Signal“, sagt Michael Schmitt (CDU), ohne jedoch das Hintertürchen für den Wissenscampus zuschlagen zu wollen. Wenn der nämlich wie von der CDU gewünscht zum Bahnhof käme, müsse man den Ringverlauf erweitern – was dann eine mögliche Entlastung für den Kurt-Schumacher-Ring bedeuten könnte.

Rolf Kaiser (SPD) führte als Begründung für seine Ablehnung vor allem die durch die Sperrung nun bisweilen überfüllte Rahmen- und Alexanderstraße sowie die Altstadt an. Nils Koschinsky (FDP) forderte vor weiteren Maßnahmen ein Gesamtkonzept. Ähnlich wie Manuel Huff glaubt auch er aber, dass der Kurt-Schumacher-Ring bei dem von vielen gewünschten möglichen Rückbau der Westertor-Passage nochmals Thema werden dürfte.