Neuer Rat: Grüne schon jetzt vor der Spaltung

Droht der künftigen Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine Spaltung? Die Heimatzeitung haben jedenfalls Informationen erreicht, wonach sich möglicherweise zwei Fraktionen bilden werden. „Das steht noch nicht fest“, sagte auf Anfrage das künftige Ratsmitglied Marcus Tillmann. Es werde eine Sitzung geben, auf der das geklärt werden solle. Es sei eine Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angemeldet worden, und alle, so Tillmann, hätten Gelegenheit, sich dieser anzuschließen. Neben Tillmann soll Sylvia Olbrich zu dieser Fraktion gehören. Es gebe keine thematischen Differenzen, sagte das künftige Ratsmitglied Tillmann, offenbar hakt es demnach im persönlichen Bereich. In einer schriftlichen Mitteilung forderten später die Ortsverbandssprecher John Haberle und und Ingrid Knaup Tillmann und Olbrich auf, ihre Mandate niederzulegen.

Persönliche Differenzen,kein inhaltlicher Streit

Will Marcus Tillmann selber als Fraktionsvorsitzender antreten? Er wolle da erst einmal ein Meinungsbild einholen und schauen, was die Fraktion dazu sagt. Er gehe derzeit davon aus, dass im November eine einheitliche Fraktion mit acht Mitgliedern antritt, hatte er zuvor noch gesagt. Über den Fraktionsvorsitz werde demokratisch entschieden.

Wie aus Parteikreisen zu hören war, sind seit langem anhaltende persönliche Differenzen zwischen dem Sprecher des Ortsverbandes, John Haberle, und Sylvia Olbrich ursächlich für die aktuellen Probleme. Beide gehören dem kommenden Rat an. Wäre es nach dem Willen von John Haberle gegangen, so unsere Information, hätte Sylvia Olbrich einen deutlich schlechteren Listenplatz bekommen. Den Einzug in den neuen Rat habe sie nur dem Umstand zu verdanken, dass sie dann doch noch auf Platz 5 gesetzt worden sei.

Bei einem ersten Treffen der acht in den Rat gewählten Grünen-Politiker sollen sich dann Ingrid Knaup als Fraktionsvorsitzende und John Haberle als Stellvertreter ins Spiel gebracht haben. Vier der acht Grünen hätten dem nicht folgen wollen. Dann soll eine konstituierende Sitzung an einem Termin anberaumt worden sein, an dem Sylvia Olbrich aus triftigem Grund nicht habe teilnehmen können, also das Haberle und Knaup ablehnende Lager nur noch drei Stimmen gehabt hätte.

Daraufhin hätten sich Sylvia Olbrich und Marcus Tillmann entschlossen, eine Fraktion anzumelden und das auch am gestrigen Mittwoch getan.

Am späten Nachmittag äußerten sich dann die Sprecher des Ortsverbandes, John Haberberle und Ingrid Knaup, per Pressemitteilung zu der Angelegenheit. „Mit großer Überraschung wurden wir heute darüber informiert, dass die beiden neu gewählten Ratsmitglieder für die Ratsperiode 2020 bis 2025, Sylvia Olbrich und Marcus Tillmann (Platz 5 und 6 der Grünen Reserveliste) bei der Stadtverwaltung Iserlohn die Gründung einer eigenen Fraktion angekündigt haben. Wir sind darüber irritiert, dass keiner der beiden uns vorab über diese Absicht informiert hat. Auch wenn uns von vornherein bewusst war, dass mit Herrn Tillmann und Frau Olbrich zwei streitbare Personen Teil der Grünen Ratsfraktion werden würden, so haben wir im Sinne Grüner Politik doch an eine gute Zusammenarbeit geglaubt. Die bisherigen Vorbereitungen zur Aufnahme unserer politischen Arbeit im November mit einer starken Grünen Fraktion sind somit zunächst hinfällig geworden.“ Politisch, so Haberle und Knaup, erfahre die zukünftige Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen damit eine große Schwächung, weil das für Iserlohn historisch gute Wahlergebnis damit teilweise an Wert verliere. „Ihr Ratsmandat haben Frau Olbrich und Herr Tillmann ausschließlich deshalb gewonnen, weil die Mitglieder des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen sie mit viel Vertrauen auf aussichtsreiche Listenplätze gewählt haben. Dieses Vertrauen wurde bitter enttäuscht.“

Eine Partei, die aus ihrer Reihe Mitglieder in den Rat schicke, habe zumindest ein moralisches Recht darauf, dass diese Mitglieder auch in ihrem Interesse handeln. „Die Schwächung der Grünen Fraktion ist und kann nicht im Interesse der Grünen Partei sein. Wenn Frau Olbrich und Herr Tillmann nicht in der Grünen Fraktion mitarbeiten wollen, dann fordern wir als Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen Iserlohn die beiden auf, ihr Mandat niederzulegen. Politik im ausschließlich eigenen Interesse lässt sich nicht mit dem Sinn eines über die Grüne Listenaufstellung errungenen Ratsmandats vereinbaren. Wer sich nicht mit den Zielen und Werten von Bündnis 90/Die Grünen identifiziert, sollte die Partei verlassen. Wir gehen davon aus, dass beide diesen Schritt konsequent zeitnah vollziehen werden“, heißt es abschließend in der Mitteilung von Haberle und Knaup.