Neuerkrankungen und Gesundungen halten sich die Waage

Kreis. Über das Wochenende kamen elf Neuerkrankungen im Märkischen Kreis dazu. Genauso viele Menschen wurden als gesund aus der Quarantäne entlassen.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreis meldet aktuell 267 mit dem Coronavirus Infizierte. 11 Patienten konnten am Wochenende als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahl der am Coronavirus Infizierten bleibt bei 267 konstant. 11 Neuerkrankungen kamen über das Wochenende hinzu und 11 Personen wurden als gesund aus der Quarantäne entlassen. In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 80 Personen, davon 9 außerhalb des Märkischen Kreises. Seit dem Ausbruch der Pandemie registrierte das Gesundheitsamt 488 Corona-Infizierte insgesamt. In häuslicher Quarantäne befinden sich auch 893 Kontaktpersonen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• 5 Infizierte, 3 Gesunde und 17 Kontaktpersonen in Altena

• 1 Infizierte, 7 Gesunde und 26 Kontaktpersonen in Balve

• 13 Infizierte, 17 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Halver

• 22 Infizierte, 24 Gesunde und 73 Kontaktpersonen in Hemer

• 3 Infizierte, 2 Gesunde und 16 Kontaktpersonen in Herscheid

• 64 Infizierte, 33 Gesunde, 195 Kontaktpersonen und 3 Verstorbene in Iserlohn

• 3 Infizierte, 6 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

• 38 Infizierte, 40 Gesunde, 111 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener in Lüdenscheid

• 24 Infizierte, 9 Gesunde, 41 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Meinerzhagen

• 58 Infizierte, 31 Gesunde, 221 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene in Menden

• 3 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

• 4 Gesunde und 8 Kontaktpersonen in Neuenrade

• 26 Infizierte, 17 Gesunde, 85 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Plettenberg

• 1 Infizierte, 6 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Schalksmühle

• 9 Infizierte, 3 Gesunde und 43 Kontaktpersonen in Werdohl

Am Wochenende haben die Gesundheitsdienste 120 Personen getestet. Davon 41 an Drive-In-Station in Iserlohn und 36 in Lüdenscheid. Über Hausbesuche wurden insgesamt 42 Personen seit Freitag getestet. Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php