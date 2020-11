Neueröffnung: Brautsalon L. Bardun erfüllt Braut-Wünsche

Iserlohn geschäftlich. Die ehemaligen Räume der Adventsgemeinde sind nicht wieder zu erkennen: Lidia Bardun hat den Laden in in einen schicken Brautsalon verwandelt.

Spitze, Glitzer und Tüll soweit das Auge reicht: Am Theodor-Heuss-Ring hat jetzt der „Brautsalon L. Bardun“ seine Türen für Bräute in spe geöffnet. Von Kleidern im Vintage oder Boho-Stil über pompöse Prinzessinnenroben hinweg bis zu passenden Bolerojäckchen, Schleiern und weiteren Accessoires ist im Brautmodengeschäft von Lidia Bardun alles erhältlich, was eine Frau für ihre Hochzeit, zumindest in modischer Hinsicht, braucht. Eine echte Lücke in Iserlohn, fand Lidia Bardun und erfüllte sich mit der Eröffnung ihres rund 200 Quadratmetern großen Brautsalons einen langgehegten Traum.

Räume der Adventgemeinde nicht wieder zu erkennen

Die ehemaligen Räumlichkeiten der Adventgemeinde sind nach einer dreimonatigen Umbauzeit, die vor allem mit Hilfe von Familie und Freunden, sowie des Malerbetriebes ihres Mannes Helmut Bardun, nicht mehr wieder zu erkennen: Wo vorher ein Taufbecken stand, haben jetzt bequeme Sofas und ein weicher Teppich ihren Platz gefunden, und statt einem Kreuz hängen jetzt große Spiegel an der Wand, an der Decke blitzen Kronleuchter. Der hintere Teil des Brautmodensalons ist hell und großzügig – noch stehen die beiden Sofas Rücken an Rücken, bald soll ein Sichtschutz dafür sorgen, dass auch zwei Bräute gleichzeitig mit der entsprechenden Privatsphäre ihr Kleid aussuchen können. Aktuell ist das aufgrund der Corona-Regeln nicht nötig – die Bräute reservieren ihren Wunschtermin vorab und sind mit ihren Begleitern alleine im Geschäft. Aber auch spontane Besuche sind möglich. „Wenn gerade keine Kundin da ist, können wir auch spontane Anproben möglich machen“, sagt Lidia Bardun.

Dort können die Frauen dann verschiedene Kleider von namhaften Herstellern wie White One der spanischen Firma Pronovias oder der deutschen Marke Lohrengel auch in großen Größen anprobieren, jede Stilrichtung ist dabei vertreten. „Die Kundinnen lassen sich gerne beraten, die Typen sind dabei total unterschiedlich und die eigentlichen Vorstellung oft ganz anders als das, womit die Frauen schlussendlich das Geschäft verlassen“, so die Erfahrung von Lidia Bardun. Ein wichtiger Punkt sei dabei natürlich auch, wie die jeweilige Braut am Tag der Hochzeit wirken will. Zu viele Kleider anzuprobieren sei ebenso nicht ratsam, wie mit zu vielen Begleitern zu kommen. Wenn auch unüblich, sind Männer dennoch erwünscht.

Schneiderin unterstützt Brautsalon-Team

Unterstützung bekommt Lidia Bardun von der erfahrenen Brautmodenverkäuferin Britta Katolla sowie der Schneiderin Irene Schiballa. Der Brautsalon hat somit ein eigenes Schneideratelier, um Änderungen vorzunehmen. Ein echter Pluspunkt, so Bardun, denn erfahrungsgemäß müsse fast jedes Kleid geändert werden: „Und das ist dann nicht mal eben so gemacht, der Umgang mit den Stoffen und Materialien muss geübt sein. Man soll ja hinterher auch nicht sehen können, dass das Kleid geändert wurden.“

Wer einen Einblick in den Brautsalon und die Auswahl der Hochzeitskleider bekommen möchte, findet Infos auf Instagram (@l.bardun_brautsalon), Facebook (L. Bardun Brautsalon) und auf brautmoden-bardun.de.