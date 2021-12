Neues Jahr, neue Gebühren in Iserlohn

Iserlohn. Der Finanzausschuss wird sich mit der Anpassung von Gebührensatzungen beschäftigen.

Wenn Weihnachten näher rückt, ist das immer auch die Zeit, in der über die Anpassung der Gebührensatzungen der Stadt für das kommende Jahr beraten wird. Und „Anpassung“ bedeutet in der Regel, dass für den Bürger wieder Einiges teurer wird. So wird der Finanzausschuss am 8. Dezember (17 Uhr, Saalbau Letmathe) beispielsweise über eine Anhebung der Friedhofsgebühren und der Gebühren für die Müllabfuhr beraten.

Zu den Friedhofsgebühren: Hier schlägt die Finanzverwaltung zum 1. Januar 2022 eine Gebührenerhöhung bei den Nutzungsrechten von rund 5,1 Prozent vor. Betroffen davon sind alle Grabformen, die Erhöhung gilt sowohl für 25-jährige als auch für 40-jährige Nutzungsrechte. Bei einem Erdwahlgrab (40 Jahre) bedeutet das eine Erhöhung von 2191 auf 2303 Euro, bei einem Urnenwahlgrab (40 Jahre) von 2055 auf 2160 Euro. Ein Erdreihengrab (25 Jahre) kostet dann statt 1444 künftig 1518 Euro. Ein Urnenreihengrab (25 Jahre) wird statt 1276 künftig mit 1341 Euro berechnet.

Eine Steigerung soll es auch bei den Bestattungsgebühren geben, je nach Grabform schlägt diese mit einer Erhöhung zwischen 4,43 und 4,54 Prozent zu Buche. Während die Spanne bislang zwischen 207 und 600 Euro lag, soll sie künftig zwischen 216 und 627 Euro liegen. Rund fünf Prozent mehr sollen auch bei der Nutzung der Kapellen, der Leichenhallen und des Abschiedsraums aufgerufen werden.

Friedhöfe: Defizit soll um62.000 Euro reduziert werden

Die Stadt Iserlohn unterhält laut Drucksache insgesamt neun Friedhöfe, auf denen eine Vielzahl von Bestattungsformen angeboten werden. Die aktuellen Gesamtkosten für den Betrieb der Friedhöfe der Stadt Iserlohn würden sich für 2022 auf 2,205 Millionen Euro belaufen. Der größte Anteil der Kosten entfällt demnach mit 1,732 Millionen Euro auf die Nutzungsrechte. Die Gebühr für das Nutzungsrecht, so heißt es in der Drucksache, stelle den „Preis“ für die Überlassung von Begräbnisplätzen als Ruhestätte eines Verstorbenen dar. Gemäß der aktuellen Gebührensatzung würde die Stadt Iserlohn für die Nutzungsrechte im Jahr 2022 ein Gebührenaufkommen von 1,205 Millionen Euro erzielen. Das zu tragende Defizit würde demnach knapp 527.000 Euro betragen. Problem sei es, dass die Friedhöfe in Iserlohn einen hohen Flächenbestand aufweisen würden Dieser führe zu einer Kapitalbindung, die wiederum hohe kalkulatorische Kosten verursache. Die Kosten würden zu 20 Prozent als Anteil für öffentliche Grünflächen vom Haushalt der Stadt Iserlohn getragen. Die derzeitigen Friedhofsgebühren reichten für die Refinanzierung der anfallenden Kosten nicht aus, heißt es. Eine kostendeckende Gebühr würde zu einem Gebührensprung von bis zu 44 Prozent bei einigen Nutzungsrechten führen. „Eine entsprechende Umsetzung wäre nicht nur unverhältnismäßig, sondern könnte zu einer Bevorzugung anderer Friedhöfe auch in den Nachbarkommunen führen. Eine moderate Erhöhung der Nutzungsrechtegebühren für 2022 sei aufgrund der eingetretenen Kostenentwicklung und des hohen Defizits dringend geboten. Durch die nunmehr vorgeschlagene Erhöhung würde sich das jährliche Defizit im kommenden Jahr um rund 62.000 Euro reduzieren.

Müll: Zwölf Euro mehrbei zwei 80-Liter-Tonnen

Zur „Gebührensatzung für die öffentliche Abfallbeseitigung“: Für einen typischen Iserlohner Vier-Personen-Haushalt mit zwei 80-Liter-Behältern, so heißt es von der Verwaltung, würde die avisierte Gebührenerhöhung eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von zwölf Euro bedeuten. Die Spanne der prozentualen Erhöhung je nach Behältergröße liegt zwischen 3,66 Prozent (80 Liter) und 4,03 Prozent (60 Liter). Ein 60-Liter-Behälter wird dann künftig 129 statt 124 Euro kosten, ein 80-Liter-Behälter 170 statt 164 Euro, ein 120 -Liter-Behälter 254 statt 245 Euro oder ein 240-Liter-Behälter 506 statt 488 Euro. Mit der Gebührenerhöhung, so die Verwaltung, werde auf die erhöhte anteilige Umlage reagiert, die die Stadt Iserlohn für erbrachte Leistungen an den Zweckverband für Abfallbeseitigung zu entrichten hat.

Zu den Abwassergebühren, hier gibt es sogar eine kleine Entlastung. Der Gebührensatz für die Nicht-Ruhrverbands-Mitglieder reduziert sich von 2,64 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser auf 2,61 Euro. Für das Oberflächenwasser bleibt der Beitrag in Höhe von 0,79 Euro pro Quadratmeter stabil. Die Anpassung werde bei einem Vier-Personen-Musterhaushalt zu einer monatlichen Reduzierung in Höhe von 0,49 Euro (bei 200 Kubikmeter Verbrauch) für Schmutzwasser führen. Die Kosten für das Niederschlagswasser bleiben konstant. Leichte Erhöhungen gibt es derweil bei den Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn